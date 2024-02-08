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Giriş Tarihi: 8.2.2024

FETÖ’ye 15 ilde operasyon

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
FETÖ’ye 15 ilde operasyon
Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik 15 ilde operasyonlar düzenlendi. Adana Terörle Mücadele ekipleri, hakkında örgüt üyeliği suçundan yakalama kararı bulunan Süleyman Danyel K.'yı havalimanında yakaladı. Şanlıurfa'da örgüt üyeliği suçlamasıyla aranan Emel U. ile avukat Uğur Türkmen yakalandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün TSK mahrem yapılanmasına yönelik 2'si Kara Kuvvetleri, 3'ü Hava Kuvvetleri, 3'ü Deniz Kuvvetleri ve biri Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 6'sı muvazzaf 9 asker, 12'si darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 13 ilde düzenlenen oprasyonlarla 19 şüpheli gözaltına alındı.
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FETÖ’ye 15 ilde operasyon
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