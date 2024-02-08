İşçi ve memurlara uygun fiyata ev müjdesi

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, seçim çalışmaları kapsamında dün çalışan ve işveren temsilcileriyle bir araya geldi. İlk önce Esenler'de HAKİŞ Konfederasyonu İstanbul İli Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'na katılan Kurum, daha sonra Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) İstanbul İl Başkanlığı'nda üyelerle bir araya geldi. Kurum, Türk-İş İstanbul İl Başkanlığı ile İstanbul Ticaret Odası'nı da (İTO) ziyaret etti. Kurum yaptığı konuşmalarda İstanbul hedeflerini şöyle anlattı:İşçimizin haklarını gözeten tarafta olacağız. Masanın iki tarafından da bakabileceğiz. İşçiyle belediye yönetimi arasındaki anlaşmazlıkları, işçi ve emekçi kardeşlerimize daima onların yanında olarak pozitif ayrımcılık yaparak birlikte çözeceğiz. Sendikalarımız bundan önceki görevlerimde olduğu gibi; belediyede de bizim yol arkadaşımız olacaktır.Memurlarımızın, işçilerimizin, emekçi kardeşlerimizin ucuz sosyal konutlar edinebilmek adına kuracağı kooperatiflere KİPTAŞ eliyle destek olacağız. Proje ve yapım gibi teknik desteklerin yanında maddi ve manevi her türlü desteği vereceğiz.Sosyal tesislerimizden, memurlarımız da indirimli bir şekilde faydalanacaklar. Ulaşımda memurlarımızın da indirimden istifade edeceği anlayışı, tüm bu hizmetlere yaygınlaştırmak istiyoruz.İstanbul Türkiye ekonomisinin lokomotifi. İstanbul'da sanayi yatırımı yapan herkesin iş yerini, fabrikasını dirençli hale getirmek için elimizi taşın altına koyacağız.Biz yenilikçi ve girişimci, ekonomide oyun kurucu bir İstanbul vadediyoruz. Bu hedefle de kalıcı istihdam, güçlü ticaret, güçlü ev ekonomisi diyoruz.Özellikle ÇİP ve İnsansız Hava Teknolojilerine ayrı bir önem veriyoruz. Yine bunların yanında Biyoteknoloji, yapay zeka, uzaktan çalışma ve robot teknolojilerine dair özel enstitüler kuracağız. Enstitülerimizde ara teknik elemanlar yetiştirilecek. Gençlerimizi bu manada yetiştirmiş olacağız.CHP'li yönetim, İstanbul'un ekonomik performansını bile isteye yavaşlatmıştır. İstanbul'un kaybolan 5 yılını geri kazanacağız.Murat Kurum, Kağıthane'de düzenlenen İstanbul 2. bölge 3. kademe mahalle başkanları toplantısına da katıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Kurum, "Depreme hazırlık konusunda konuşabilecek en son kişi CHP'nin İstanbul büyükşehir adayıdır. Hatay üzerine yaptıkları açıklamalar; asla depremzedelerin derdiyle ilgili değildir. Dert ettikleri, kendi istikballeridir. Bunların heybelerinde algı çalışmaları, reklam masraflarından başka bir şey yoktur" dedi.