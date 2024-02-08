Son dakika: Başkan Erdoğan’dan muhalefete sert tepki: CHP içindeki hesaplaşma Bizans oyunlarını aratmıyor

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, Adıyaman'da Yenimahalle Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Adıyaman İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"ADIYAMAN BİZLERİ ÇOK GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE BAĞRINA BASTI

"Tutamayacağız sözü vermeyiz. Söz verdik mi onu yerine getirmeden rahat etmeyiz. Bugün Adıyaman'a aynı zamanda teşekkür borcumuzu ödemeye geldik. 14-28 Mayıs seçimlerinde Adıyaman bizleri çok güçlü bir şekilde bağrına bastı. Yüzde 69 gibi rekor oyla bize destek veren Adıyaman'a şükranlarımı sunuyorum.

Yıl sonuna kadar 200 bin konutu ve köy evini hak sahiplerine teslim edene kadar çalışacağız. Ardından bu sayı 389 bine tamamlanacak.