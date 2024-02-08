Sultanbeyli’de gençlerin de tercihi Ali Tombaş

Bizler göreve geldiğimiz andan itibaren hizmete alacağımız her projemizde gençlerimizi merkeze alacağız. Yakın zamanda açıklayacağımız projelerimizde gençlik projelerimiz özellikle dikkat çekiyor. Gençlerimize kendilerini geliştirebilecekleri, değerlerimizin ve bilimin ışığında güzel ortamlar sunacağız. Ayrıca sanattan spora, kültürden çeşitli aktivitelere birçok projemiz var. Gençlerimizin bu projelerini çok beğeneceğine inanıyorum. Samimi muhabbetleri, enerjileri ve ilgileri için tüm gençlerimize teşekkür ediyorum. İnşallah daha yaşanabilir Sultanbeyli'mizi, çalışma azmimizin kaynağı gençlerimiz ile inşa edeceğiz" dedi.