Sultanbeyli’de gençlerin de tercihi Ali Tombaş

AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ali Tombaş, yakın zamanda açıklayacağı Gençlik Projelerini, gençlerin çok beğeneceğini ifade etti. Konuyla ilgili yaptığı değerlendirmelerde, "Sultanbeyli'mizin daha güzel yarınları için çalışmaya devam ediyor, her vatandaşımızın kapısını çalıyoruz.
Toplumumuzun her bir ferdi bizim için çok kıymetli. Bu sebepten herkesi kucaklayan bir yönetim anlayışıyla ilçemizin her noktasına ulaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti'mizin eser ve hizmet siyasetiyle ilçemize hizmet etmeye hazırız" dedi.
"DAHA YAŞANABİLİR&NBSP;SULTANBEYLİ'Yİ GENÇLERİMİZLE İNŞA EDECEĞİZ"
Gençlerle samimi bir ortamda bir araya gelen Tombaş, "Gençlerimiz hiç şüphesiz geleceğimiz. Onların enerjisi ile yarınları bugünden inşa ediyoruz. Bugün gençlerimizin sohbetlerine ve gönüllerine misafir olduk, talep ve beklentilerini dinledik. Onlara umut olmayı ve yarınlarını şekillendirmelerine katkı sunmayı kendimize bir vazife edindik.
Bizler göreve geldiğimiz andan itibaren hizmete alacağımız her projemizde gençlerimizi merkeze alacağız. Yakın zamanda açıklayacağımız projelerimizde gençlik projelerimiz özellikle dikkat çekiyor. Gençlerimize kendilerini geliştirebilecekleri, değerlerimizin ve bilimin ışığında güzel ortamlar sunacağız. Ayrıca sanattan spora, kültürden çeşitli aktivitelere birçok projemiz var. Gençlerimizin bu projelerini çok beğeneceğine inanıyorum. Samimi muhabbetleri, enerjileri ve ilgileri için tüm gençlerimize teşekkür ediyorum. İnşallah daha yaşanabilir Sultanbeyli'mizi, çalışma azmimizin kaynağı gençlerimiz ile inşa edeceğiz" dedi.