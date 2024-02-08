Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Şanlıurfa aday tanıtım toplantısına katıldı. Toplantının yapıldığı salonun önünde kendisini bekleyen kalabalığı selamlayan Erdoğan, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:Türkiye ne zaman önündeki fırsatları değerlendirerek gelişme, kalkınma, büyüme hızını artırsa; hemen kirli senaryolar devreye giriyor. Geçtiğimiz 21 yılda buna defalarca şahit olduk. Hamdolsun milletimizle omuz omuza vererek tüm bu oyunları birer birer bozduk. Hedeflerimize adım adım yürüdük.Milletimiz bu sınamaları alnının akı ile verirken muhalefet sınıfta kaldı. Burada birinci derecede sorumluluk CHP'ye ait. Lafa gelince Cumhuriyetin kurucu fırkası olmaktan dem vururlar. İşlerine geldikçe Cumhuriyetimizin banisini istismar ederler. Kirli ittifakları gizlemek için tek ayak üstünde kırk yalan söylerler. Beşinci kol operasyonlarına alet olmaktan geri durmazlar. CHP zihniyetinin, vatandaşımızın hayalleriyle bağı kalmamıştır. Bu partiye oy verenler, en büyük mağdurdur. CHP, siyasi mihengini kaybetmiştir. Sürekli yörüngeden yörüngeye savrulan bir partiye dönüşmüştür. Dünkü saldırı (İstanbul'daki adliye saldırısı) ile bir kez daha gördük. Bu saldırıyı yapan teröristlerin en büyük hamisi, CHP yöneticileridir. Özgür Efendi genel başkan seçildiği kongre kürsüsünden, bu örgütün elebaşına bizzat selam gönderdi. Bazı CHP'lilerin teröristler için soru önergeleri bile var. Bu parti, terör örgütünün siyasi uzantısı ile yoldaşlık yapıyor. Terör örgütleri, CHP'yi emellerine ulaşmak için koçbaşı olarak kullanmakta. Rotasını kaybeden CHP, Türkiye'ye dair hesapları olan odakların oyuncağı haline geldi. 'Türkiye Yüzyılı'nın en büyük kazanımı, bu kısır muhalefet zihniyetinden kurtulmamız olacak.Haliliye: Mehmet CanpolatEyyübiye: Mehmet KuşKaraköprü: Metin BaydilliSiverek: Ali Murat BucakViranşehir: Salih EkinciBirecik: Mahmut MirkelamCeylanpınar: Seyithan AtillaAkçakale: Abdulhakim AyhanHalfeti: Şeref AlbayrakSuruç: Mustafa YükselHilvan: Aslan Ali BayıkBozova: Suphi AksoyHarran: Mahmut ÖzyavuzEvliyalar şehri Şanlıurfa, huzurun, güvenin, kardeşliğin kıymetini çok iyi bilir. Hiç endişe etmeyin, dimdik ayaktayız, ayakta olacağız. Hep birlikte çok çalışmamız gerekiyor. Artık hepimize düşen görev, Cumhurbaşkanı'yla, bakanlarıyla, teşkilatıyla el ele vererek önce adaylarımızın seçilmesini, ardından da onlar vasıtasıyla şehrimize en güzel hizmetlerin getirilmesini sağlamaktır. Geçmişte bizimle yol yürüyüp de şimdi çeşitli gerekçelerle yolunu değiştirenlerin tercihleri, kendilerini ilgilendirir. Herkes siyasetçi olabilir ama devletçi olamaz. Keşke her zaman her durumda ideal olanı elde edebilsek. Bu olmuyorsa bize düşen mümkün olanı değerlendirmektir. Dolayısıyla bizim bu tür tartışmalarla kaybedecek ne vaktimiz ne de boşa harcayacak enerjimiz vardır. Hep birlikte işimize bakacağız. Kimsenin bizi kendi kısır tartışmalarının içine çekmesine de izin vermeyiz. Hedefimiz; 31 Mart'ta sandıkları patlatarak Şanlıurfa'yı 'Türkiye Yüzyılı'na hazırlamaktır.