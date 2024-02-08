AK Parti’nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü: Antalya’yı altın çağına ulaştıracak projelerle geliyoruz

KEPEZ'E ARTER YOLLAR AÇTIK

Antalya trafiği ile ilgili temel çözüm noktalarını da sıralayan Tütüncü, yeni ulaşım akslarının açılması, kavşak düzenlemelerinin yapılması gibi birçok yeni hizmetlere ihtiyaç var. 'Son 5 yılda şehre yeni bir ulaşım hattı, yol ağı eklemek istemiyoruz.' diyen bir yönetim var. Ben bunun mantığını bir türlü çözebilmiş değilim. Biz, Kepez'de ilçe belediye imkanlarıyla sadece yeni yapılan Antalya Şehir Hastanesine, hastane ve şehir bağlantısını sağlamak için 6 tane yeni arter yol açtık. Bu hastaneye önümüzdeki süreçte 100 bin kişinin gitmesi öngörülüyor. Buraya yol açmadan bunu nasıl yapacaksınız? Mümkün değil. Açtığımız hiçbir yol bizim yetki ve sorumluluğumuzdaki yollar değildi. Tamamı büyükşehirin yetki ve sorumluluğundaydı. Şehir trafiğini rahatlatmak için; Antalya-Burdur Karayolu, Antalya-Korkuteli istikametine gideceklerin şehir trafiğine inmeden geçiş sağlayabilecekleri Aksu üzerinden 2 tane damar yol açtık. Havaalanı ve EXPO Bulvarına paralel, Altınova imarı eğer ki yapılmamış olsaydı, Gazi Bulvarına alternatif yol açılamayacaktı. Masa dağı geçitlerini yapmasaydık, Masa dağı üzerini ve Korkuteli kavşağına bağlayamayacaktık. Varsak, Kirişçiler ve Odabaşı'ndan Burdur yoluna bağlanan bir arter meydana getirdik. O yolda 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere 6 şeritli bir yoldur. Karayolları yapısında bir yoldur. Tamamıyla belediye imkanlarıyla yapılan bir yoldur. Kepez'de açtığımız birçok bulvar var. Eğer biz bu bulvarları açmamış olsaydık, Alanya istikametinden gelip Korkuteli –Burdur istikametine gidecek olan bugün Gazi Bulvarı ya da Sakarya Bulvarını kullanacaktı. Varsak'taki Kirişçiler yolunu açmasaydık, orayı Burdur yoluna bağlamasaydık, Kepez'in doğu mahalleleri Korkuteli'ne gitmek için hem Süleyman Demirel Bulvarını hem de Sakarya Bulvarını kullanacaklardı. Ve şehir merkezindeki sıkışıklık iki katına çıkacaktı. Onun için yeni yollar açmamız son derece kıymetli ve önemli… Kavşak düzenlemeleri yapmamız son derece önemli…" diye konuştu.

Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, "Biz Kepez'de, bir eserin temelini atarken o eserin açılış tarihini söylüyoruz ve planlanan tarihte de açıyoruz. Bizim böyle bir belediyecilik pratiğimiz var. Bugüne kadar hiç mahcup olmadık. Antalya'da da hayata geçireceğimiz her projeyi de yine bu anlayışla gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.