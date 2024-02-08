AK Parti’nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü: Antalya’yı altın çağına ulaştıracak projelerle geliyoruz

Antalya'nın her köşesini karış karış gezen Cumhur İttifakının Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Antalya Dayanışma Grubu'nun düzenlediği kahvaltı buluşmasına katıldı. Antalya Dayanışma Grubu Başkanı Erdal Atılgan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen kahvaltıda Tütüncü, iş insanlarının Antalya'ya dair sorduğu her soruyu samimiyetle cevapladı. Tütüncü'ye, Antalya trafiğinden ulaşıma kadar birçok soru yöneltildi.
Tütüncü'ye, ilk gelen soru; "Antalya'nın en büyük çilesi olan trafik sorununu nasıl çözmeyi planlıyorsunuz." oldu. Tütüncü, "Antalya'daki en önemli sorunların başında trafik sorunu ve ardından da toplu ulaşım sorunu geliyor. Antalya, son birkaç yıl içinde ulusal ve uluslararası bir cazibe ile karşı karşıya kaldı. Yollarımız yetersiz, ulaşım ağımız yetersiz, toplu ulaşım düzenli değil, maalesef bütün bunlar üst üste geldiği zaman hayatımızı derinden etkileyen bir trafik çilesi şehirde yaşanıyor. Problemlerin çözümü noktasında da her zaman rasyonel düşüncenin, bilimsel bilginin yol göstericiliğinde ilerlemenin doğru olduğunu düşünüyorum. Uzun zamandır bu problemin çözümüyle ilgili olarak Türkiye'de ve dünya da çok önemli çözümler ortaya koymuş firmalarla ve onların mühendisleriyle, uzmanlarıyla bir çalışma yaptık. Ve gerçekten de ulaşım ve toplu taşımayla ilgili güzel bir proje hazırladık. Trafik sorununa ilişkin yeni arterler açmazsanız, şehre yeni merkezler kurmazsanız, köprülü kavşak, alt geçit üst geçit gibi çözümleri hayata geçirmezseniz bu noktada, trafik problemini çözebilmeniz, her yıl Burdur nüfusu kadar artan otomobil sayısını şehirde hareket ettirebilmeniz kolay olmaz." dedi.
KEPEZ'E ARTER YOLLAR AÇTIK
Antalya trafiği ile ilgili temel çözüm noktalarını da sıralayan Tütüncü, yeni ulaşım akslarının açılması, kavşak düzenlemelerinin yapılması gibi birçok yeni hizmetlere ihtiyaç var. 'Son 5 yılda şehre yeni bir ulaşım hattı, yol ağı eklemek istemiyoruz.' diyen bir yönetim var. Ben bunun mantığını bir türlü çözebilmiş değilim. Biz, Kepez'de ilçe belediye imkanlarıyla sadece yeni yapılan Antalya Şehir Hastanesine, hastane ve şehir bağlantısını sağlamak için 6 tane yeni arter yol açtık. Bu hastaneye önümüzdeki süreçte 100 bin kişinin gitmesi öngörülüyor. Buraya yol açmadan bunu nasıl yapacaksınız? Mümkün değil. Açtığımız hiçbir yol bizim yetki ve sorumluluğumuzdaki yollar değildi. Tamamı büyükşehirin yetki ve sorumluluğundaydı. Şehir trafiğini rahatlatmak için; Antalya-Burdur Karayolu, Antalya-Korkuteli istikametine gideceklerin şehir trafiğine inmeden geçiş sağlayabilecekleri Aksu üzerinden 2 tane damar yol açtık. Havaalanı ve EXPO Bulvarına paralel, Altınova imarı eğer ki yapılmamış olsaydı, Gazi Bulvarına alternatif yol açılamayacaktı. Masa dağı geçitlerini yapmasaydık, Masa dağı üzerini ve Korkuteli kavşağına bağlayamayacaktık. Varsak, Kirişçiler ve Odabaşı'ndan Burdur yoluna bağlanan bir arter meydana getirdik. O yolda 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere 6 şeritli bir yoldur. Karayolları yapısında bir yoldur. Tamamıyla belediye imkanlarıyla yapılan bir yoldur. Kepez'de açtığımız birçok bulvar var. Eğer biz bu bulvarları açmamış olsaydık, Alanya istikametinden gelip Korkuteli –Burdur istikametine gidecek olan bugün Gazi Bulvarı ya da Sakarya Bulvarını kullanacaktı. Varsak'taki Kirişçiler yolunu açmasaydık, orayı Burdur yoluna bağlamasaydık, Kepez'in doğu mahalleleri Korkuteli'ne gitmek için hem Süleyman Demirel Bulvarını hem de Sakarya Bulvarını kullanacaklardı. Ve şehir merkezindeki sıkışıklık iki katına çıkacaktı. Onun için yeni yollar açmamız son derece kıymetli ve önemli… Kavşak düzenlemeleri yapmamız son derece önemli…" diye konuştu.
Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, "Biz Kepez'de, bir eserin temelini atarken o eserin açılış tarihini söylüyoruz ve planlanan tarihte de açıyoruz. Bizim böyle bir belediyecilik pratiğimiz var. Bugüne kadar hiç mahcup olmadık. Antalya'da da hayata geçireceğimiz her projeyi de yine bu anlayışla gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.
BİZ DERSİMİZE İYİ ÇALIŞTIK
Antalya'nın caddelerinin insan taşıması gerekirken daha çok araç taşıdığına dikkati çeken Tütüncü, "Bunu nasıl düzeltebiliriz? Toplu ulaşım sistemi iyileştirilirse, insanlar toplu ulaşımı hem ucuz, hem de çok daha rahat kullanabilirlerse ve daha sayabileceğimiz birçok yöntem var. O zaman Antalyalıların toplu ulaşımı tercih etmeleri daha da artacak. Toplu ulaşımın hem özendirilmesi, hem kolay ulaşılır olması, hem de konforlu hale getirilmesi gerekli. Bugün ne taşıyan memnun, ne taşınan memnun… Taşıyan mutsuz değilse taşınan nasıl mutlu olacak? Her gün direksiyon başındaki şoför kardeşlerimiz mutlu değilse, nasıl mutluluk üreten bir hizmet yapacak? Önce onları mutlu edersek, sonra onlarla taşınanları mutlu edecek bir sistemi kurarsak, bunu modern zamanların bize sunduğu imkanlarla yaparsak, çok daha keyifli bir toplu ulaşım olur. Bugün dünyanın her tarafında toplu ulaşım ile ilgili geliştirilen modern yöntemler var. Biz dersimize iyi çalıştık." diye konuştu.
BORÇLU BİR BELEDİYE DEVRALACAKSINIZ
"Milyar dolarlar seviyesinde borçlardan bahsedilen bir Antalya Büyükşehir Belediyesi var. Siz böyle borçlu bir belediyeyi devralacaksınız. Ne yapmayı düşünüyorsunuz?" sorusuna da Tütüncü, "2009 yılında Kepez Belediye Başkanlığı görevine geldiğimde, Kepez için tanımlanan şey, arka mahalle, varoştu… Biz göreve geldiğimizde belediyenin yıllık gerçekleşen bütçesinin yüzde 50'si kadar borcu vardı. İlçe belediyeleri borçlanmayı finansal bir çözüm olarak kullanamadıkları için bu çok ciddi bir problemdi. 14'ncü ayın sonunda ben devlete olan borçlar dahil bütün borçları sıfırladım. Bugün geldiğimiz noktada Kepez Belediyesi'nin yine hiç kimseye borcu yok. Allah'a bir can borcu, millete de hizmet borcu olan bir belediye var. Biz, Kepez'de 90 bin gece kondu kaldırdık. Şehrin potansiyelini keşfederseniz, kamunun kaynaklarını doğru kullanırsanız, devletin her kuruşunu kendi paranız gibi kullanmayı prensip haline getirirseniz kaynak sorunu olmaz." dedi.