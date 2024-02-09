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Giriş Tarihi: 9.2.2024 13:41

Bakan Tunç’tan Malatya’ya ziyaret

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni adliye binasının temel atma töreni için geldiği Malatya’da Vali Ersin Yazıcı’yı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Bakan Tunç’tan Malatya’ya ziyaret

Malatya Erhaç Havaalanında kent protokolü tarafından karşılanan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ilk olarak Valiliği ziyaret etti. Burada Vali Ersin Yazıcı ve yardımcıları tarafından karşılanan Bakan Tunç, ziyaret anısına Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra makamda çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

Bakan Tunç, Valilik ziyaretinin ardından Yeşilyurt ilçesi Yeşiltepe mevkiinde bulunan eski askeri hastane yerine yapılacak yeni adliye sarayının temel atma törenine katıldıktan sonra Adıyaman'a geçecek.

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Bakan Tunç’tan Malatya’ya ziyaret
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