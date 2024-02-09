Emine Erdoğan "Güçlü Türkiye" için üç temel madde sıraladı

"BİZ, KADINI VE ERKEĞİ İLE GÜÇLÜ BİR MİLLETİZ"

Türkiye olarak son 20 yılda eğitimden istihdama, kadınların hak ve fırsatlardan eşit yararlanmaları için kapsamlı destek mekanizmaları oluşturduklarını anlatan Emine Erdoğan, "Kadınların toplumsal her alanda önlerine çıkan engelleri kaldırmak için var gücümüzle çalıştık. Çünkü inanıyoruz ki biz, kadını ve erkeği ile güçlü bir milletiz." dedi.

Emine Erdoğan, Türkiye Yüzyılı için koydukları hedeflere de ancak birlikte, omuz omuza yürüdüklerinde ulaşabileceklerini söyledi.

Bu dayanışma ve birliktelik halinin, üretim ve iş dünyasında da kendisini gösterdiğine dikkati çeken Emine Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kadınlarımıza yönelik gerçekleştirdiğimiz süt ve doğum izni düzenlemeleri, kreş ve evde bakım desteği gibi uygulamalar, taşıdıkları yükü hafifleterek, potansiyellerini gerçekleştirmelerini kolaylaştırdı. Eşit işe eşit ücretin yasal güvence altına alınması ile emeğe karşı yapılan haksızlığın önüne geçildi. Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik projeleri ardı ardına hayata geçirirken, diğer yandan nitelikli iş alanlarında kadınlarımızın sayısının artması için istihdam imkanlarını genişlettik."

Emine Erdoğan, kız çocuklarının okullaşma oranının yüzde 100'e yaklaştığını belirterek, ülke genelinde kadın akademisyen sayısının giderek artmasının gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe, iş gücüne katılımlarının da aynı oranda arttığına tanık olduklarını dile getiren Emine Erdoğan, "İstatistikler, 2005'te kadın istihdam oranı yüzde 20'nin altında kalırken, 2022'den itibaren yüzde 30'u aştığını gösteriyor. Bu oran, 10 milyon kadınımızın iş dünyasında var olduğu anlamına geliyor." dedi.