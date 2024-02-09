İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum: Ortak vatan, ortak gelecek ve eşit vatandaşlık ilkesi ile yola çıktık

Milletimizi yekvücut yapacak adımları ve İstanbul'umuzu yarınlara taşıyacak güçlü hedefleri kararlılıkla ortaya koyduk. Türkiye'nin bu asalet ve mücadele dolu yürüyüşünde; bugüne kadar hep birlikte koştuk, bundan sonra da hep birlikte koşmaya devam edeceğiz.'' sözlerini söyledi.

''ORTAK VATAN, ORTAK GELECEK VE EŞİT VATANDAŞLIK İLKESİ İLE YOLA ÇIKTIK'''

İstanbul'da 1994 yılında başlayıp tüm Türkiye'ye yayılan iktidarları süresince azınlık temsilcilerinin her zaman yanında olduklarını söyleyen Kurum, ''Sizler de bu çeyrek asırda bizlere yol arkadaşlığı yaptınız. İstanbul'un en güzel simalarından biri olan, kendisini saygıyla, sevgiyle, özlemle andığım yol arkadaşımız Markar Eseyan; bu toprakların en asil seslerinden biriydi. Kendisinin toprağı bol olsun; sadece Ermeni cemaatinin değil tüm Türkiye'nin sevgisini kazanmış güzel gönüllü bir arkadaşımızdı.

Şimdi de yine güzel dostumuz; sevgili Sevan Sıvacıoğlu Gazi Meclisimizde vekil olarak asil bir görevi icra ediyor.Biz bu dostlarımızla; ortak vatan, ortak gelecek ve eşit vatandaşlık ilkesi ile yola çıktık.'' dedi.