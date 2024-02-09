PKK’nın lider kadrosuna bir darbe daha: Gara’da vuruldu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK'nın lider kadrosuna yönelik Irak'ın kuzeyinde önemli bir operasyona imza attı. Interpol ve terörden arananlar listesinde "Kırmızı" kategoride yer alan PKK/HPG sözde konsey üyesi Şivan Gever kod adlı Yunus Demir ve beraberindeki teröristler Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesinde gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hâle getirildi. Operasyonla örgütün lider kadrosuna bir kez daha darbe vurulmuş oldu. Irak'ta Türk güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen eylemlerin planlanması ve yönetilmesinden bizzat sorumlu olan Şivan Gever kod adlı Yunus Demir, örgütün, PKK/HPG askeri konsey üyesiydi. Pençe-Kilit bölgesindeki TSK birliklerine saldırı yapacak terörist grubunu eğiten Yunus Demir, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın hedef listesinde yer alıyor. Lider kadrosundaki PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirilmesi için özel eğitimli ajanlar sahaya indi. Saha ajanları, uzun süren çalışmalar sonucu teröristin yerini belirledi.