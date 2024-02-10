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Giriş Tarihi: 10.2.2024

48 DHKP-C’linin tutuklanmaları talep edildi

48 DHKP-C’linin tutuklanmaları talep edildi
Terör örgütü DHKP-C tarafından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde gerçekleştirilen ve Emrah Yayla ile Pınar Birkoç adlı teröristlerin ölü ele geçirildiği saldırıyla ilgili gözaltına alınan 96 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Polis otobüsleriyle emniyetten çıkarılan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Şüphelilerin işlemler için 2 başsavcı vekili ve 35 cumhuriyetsavcısı görevlendirildi. Sorguları 3 saatte tamamlanan şüphelilerden 48'i tutuklanma, 48'i ise adli kontrol tedbiri talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.




GÖZALTINDA
Öte yandan Eskişehir'de saldırıyla ilgili sosyal medyadan terör propagandası yaptığı tespit edilen ve geçen genel seçimlerde Yeşil Sol Parti milletvekili adayı olan Müslüm Koyuncu, gözaltına alındı.
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48 DHKP-C’linin tutuklanmaları talep edildi
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