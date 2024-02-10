Ahmet Türk: Çözerse Erdoğan çözer

DEM Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Türk, 14-28 Mayıs seçimlerine ilişkin "CHP'yi destekledik ama orada lider yok" ifadelerini kullandı Ahmet Türk, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorununu çözeceğine inancımız yoktu. Bugün de yok. CHP bu kadar muazzam bir sorunu çözecek kabiliyette değil. Bugün bir lider yok orada. Çözmek isterse Erdoğan çözer, çünkü o lider" dedi."CHP'yi destekledik ama Kürt sorununu çözecek irade ve liderlik orada yok" diyen Ahmet Türk, CHP içerisinde Kürtleri kucaklayacak bir sistem olmadığını savundu. "Sayın Özgür Özel demokratik bir insan ama parti içinde Kürtleri kucaklayacak, hak ve özgürlüklerini sahiplenecek bir yapının CHP'de olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.Ahmet Türk, Başak Demirtaş'ın İstanbul adaylığı kararından vazgeçmesine de değindi. "Başak Demirtaş'ın tutumu bence doğruydu. Partiyi sahiplenecek bir tavır gösterdi. Burada önemli olan Türkiye'nin her yerinden aday çıkarılması konusunda bir mesajdı" dedi