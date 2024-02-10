Alper Gezeravcı Dünya’ya döndü

19 Ocak'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) hareket eden ve uzayda 13 farklı deneye imza atarak tarihe geçen Alper Gezeravcı, 3 hafta sonra yeniden Dünya'ya döndü. Çarşamba günü saat 17.20 sıralarında ISS'den ayrılan Dragon kapsülü, yaklaşık 2 gün boyunca devam eden dönüş yolculuğunu dün Daytona Beach bölgesine iniş yaparak noktaladı. Botlar vasıtasıyla çekilerek kurtarma gemisinin içine taşınan kapsülün kapıları da burada açıldı. Kapılar açıldıktan sonra 4 astronot, kendilerini karşılayan ekiplere el salladı.Kapsülden çıkan astronotların, uzay şartlarına alışmalarından dolayı bir süre yürümekte ve ayakta durmakta zorlandıkları görüldü. Gezeravcı ise kapsülden çıktıktan sonra ilk iş olarak kameralara el salladı ve sağlığının yerinde olduğu mesajını verdi. Kapsülden çıkarıldıktan sonra gemideki kontrol odasına alınan Gezeravcı, bir süre müşahede altında tutulacak. Houston'da detaylı sağlık taramasından geçecek olan Gezeravcı ve "Ax-3" ekibi, bu süre zarfında karantinada olacak. Bir haftayı bulması beklenen sağlık kontrollerinin ardından Türkiye'nin ilk astronotu, Cumhurbaşkanlığı'na ait uçakla ABD'den Türkiye'ye gelecek.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK 31. Bilim Olimpiyatları Ödül Töreni'nde konuşma yaptığı sırada Gezeravcı'yı görüntülü aradı. Kacır, "Tarihte Türk milleti için yeni bir sayfa açmış oldunuz. Buradaki gençler, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonundan ve Gezeravcı'dan ilham alacaklar" dedi. Gezeravcı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla, devletin güçlü iradesiyle hazırlık sürecini en hızlı şekilde gerçekleştirip uzay istasyonuna ulaştıklarını belirterek, kendisine destek verenlere teşekkür etti.