Şebnem Bursalı: Güçlü aile, güçlü toplum, güçlü Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın İzmir'e yönelik hizmetlerine ilişkin güncel verileri paylaşan Bursalı, özellikle sosyal yardımlar konusunda önemli bir zihniyet dönüşümünün yaşandığını dile getirdi. Yaşanan zihniyet dönüşümünü de açıklayan Bursalı, "Hükümet olarak sosyal yardım ve sosyal hizmet başlıklarında arz odaklı değil talep odaklı hizmetler sunulmaya başlandı. Bu neden önemli? İhtiyaç sahibinin ihtiyacının doğru tespiti ve sonrasında bu ihtiyacın eksiksiz giderilmesi açısından önemli. Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personeli tarafından hane ziyaretleri yapılarak vatandaşın ihtiyacı yerinde tespit ediliyor. Yani ihtiyaç sahibinin ayağına gelmesini bekleyen değil ihtiyaç sahibinin ayağına giden bir hizmet modeli var. İzmir ilimizde ASDEP kapsamında 2017 yılından itibaren 288 bin 268 haneye ulaşıldı. Bu hanelerde bulunan vatandaşlarımızın ne tür ihtiyacı varsa hepsi tespit edildi. Ve o ihtiyaçlar giderildi. İşte bu anlayıştan dolayı 22 yıldır AK Parti iktidarda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan milletimizin gönlünde" ifadelerini kullandı.

"GÜÇLÜ AİLE, GÜÇLÜ TOPLUM, GÜÇLÜ TÜRKİYE"

İzmir'e yönelik başarılı hizmetleri nedeniyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a ve bakanlık personeline teşekkür eden Bursalı, bakanlığın İzmir'e yapılan hizmetlerdeki son rakamlarını da paylaştı. Bursalı şu ifadeleri kullandı: "Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce altını çizdiği ama son genel seçim süreci ile birlikte üzerinde daha da önemle durduğu güçlü aile bizim hassas noktamız. Çünkü biz inanıyoruz ki güçlü aileler güçlü toplumu, güçlü toplum ise güçlü Türkiye'yi oluşturur. Siyasi ve diplomatik anlamda gücünü kanıtlayan Türkiye, güçlü aile yapısıyla sosyolojik temelini de sağlamlaştıracaktır. Evlilik Öncesi Eğitim Programı, Aile Eğitim Programı, Aile Danışmanlığı Programı, aile kurumunun sağlam temeller üzerine kurulmasını sağladı, sağlamaya devam edecek. Bu hizmetlerden bugüne kadar 200 bine yakın hemşehrimiz yararlandı."

"MİLLETİMİZİN EMANETİ OLAN ÇOCUKLARIMIZ, BİZİM KIYMETLİLERİMİZ"

"Hayata geçirilen sosyal yardım ve sosyal hizmet modelleri ile Türkiye'nin dünyada işaret edilen bir marka haline geldiğini belirten Şebnem Bursalı, çocuk ve kadın konusunda da önemli hizmetlerin vatandaşın istifadesine sunulduğunu dile getirdi. Bursalı, "6 Şubat depremlerinin ardından çocuklarımızla ilgili olarak inanılmaz bir hassasiyet oluştu. Annesiz babasız kalan evlatlarımız için koruyucu aile olmak isteyenlerin sayısı yüzbinlerle ifade edildi. Yeni modelleri üzerinde çalışılan koruyucu aile sayısı İzmir'de de hatırı sayılır bir seviyede. Şu an 448 koruyucu ailemizin yanında 501 evladımız hayata tutunmuş durumda. Aile sıcaklığını buldukları, yarınlara daha umutla baktıkları bir ortamı geleceğimiz olan çocuklarımıza sağlamış olduk. Bunların yanı sıra koruma ve bakıma muhtaç yavrularımız için oluşturulan Çocuk Evleri, Çocuk Evleri Sitesi ve İhtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Sitesi'nde toplamda 625 çocuğumuza bakım hizmeti veriliyor" diye konuştu.