Cumhur İttifakının Mersin adayı Serdar Soydan: Mersin Cumhur İttifakı ile hizmete doyacak

Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, MTOSB'yi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette Soydan'a, Toroslar Belediye Başkan Adayı Dr. Ali Öz de eşlik etti. Serdar Soydan, önce MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli ile bir araya gelerek bölgenin faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Ardından MTOSB Konferans Salonu'nda çok sayıda iş insanı ile görüş alışverişinde bulundu. İş dünyasının sorun, talep ve önerilerini de dikkatle dinleyen Soydan notlarını aldıktan sonra göreve gelmesi halinde çözüm noktasında çalışmaların hız kazanacağı sözünü verdi.

"43 YILDIR D-400 DEĞİŞMEDİ"

MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, "Mersin'in en büyük gerçeği, ekonominin kalbi olan Organize Sanayi Bölgesi'dir. Mersin'e para yağdırıyoruz. İstihdam sağlıyoruz. İş, aş veriyoruz. Ben 43 yıllık meslek hayatımı limandan bu yana geçirdim. Çilek Mahallesi'nde kaldım. 43 yıldan beri D-400 aynı yol. Artık kitlenmiş bir vaziyette" diye konuştu.

"SANAYİCİLERİ KAYBETMEMEK LAZIM"

Mersin'in batıya doğru büyüdüğünü ve bu durumun haksızlık olduğunu dile getiren Tekli, "Mersin Tarsus arasında 7 bakanlığımızı ilgilendiren, ekonominin can damarı Mersin kimliğinde konuşulan, lojistik, tarım, turizm ve sanayi burada. Mersin'in batısından bu yana personel getirmeyi sanayiciler zul edindi. En büyük giderimiz servis, ulaşım bütçeleri. Mersin'den Organize Sanayi Bölgesine biri gelmek istese hiç kimse bilmiyor. Ulaşımı olmayan bir yeri kimse bilmez. Hepsi birbirinden çok değerli sanayicilerimiz var. Sanayicileri kaybetmemek lazım" dedi.

"MERSİN'İ ARTIK KİMSE DURDURAMAZ"

MTOSB'de vergi rekorları kırıldığına dikkat çeken Tekli, "4. Bölgede 41 tane daha fabrikamız devreye girecek. En az 5 bin kişi demek. 1 seneye hayata geçecektir. Yaşam alanları ne kadar lüks olursa olsun, harcayacak parayı bulmadıktan sonra bazı şeyler tersine döner. Mersin'in potansiyelini biliyorum. Mersin'i artık kimse durduramaz. Mersin uçuyor. Her şey birbirine entegredir. Eğer bu bağlantıyı sağlayamazsan limanın büyümesi önemli değildir. Limana giriş çıkış yapacak tırın yolunu vermezsen biz kilitleniriz. Biz bu büyümeyi plan ve projelerle karşılamamız lazım" şeklinde konuştu.

"SOYDAN'A İNANIYOR VE GÜVENİYORUM"

Tekli, "Bu şehir bizim şehrimiz. Sizleri yakından izledim. Beklediğimiz kişisiniz. Size inanıyor ve güveniyorum. Bu çalışmalar esnasında sizlere nasıl desteğimiz olursa yardımcı olmak istiyoruz" diye konuştu.

"AİDİYET DUYGUSU İLE KENETLENMEK ZORUNDAYIZ"

İş dünyasını dikkatle dinleyip notlarını alan Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan ise Mersin'in dünyada parmakla gösterilecek bir şehir olduğunu belirterek, "Bu kent Anamur'dan Tarsus'a medeniyet, tarih, tarım, turizm kentidir. Ancak maalesef kimliğini oturtturamadığımız bir şehir. Sabri Başkanımın konuşmalarından çok etkilendim ve ne yazık ki üzülerek dinledim. Bu şehre hep birlikte sahip çıkmak zorundayız. Kentimizin geleceğini ufkunu açmak adına herkesin siyasi kimliğini bir kenara bırakıp Mersinlilik bilinci ile çalışması gerekmektedir. Bir aidiyet duygusu ile kenetlenmek zorundayız" dedi.

SOYDAN'DAN BİRLİK BERABERLİK VURGUSU

Serdar Soydan, "Bizim önceliğimiz, kentimizin dinamikleri ile barışık bir şekilde ilerlemektir. Çiftçinin, ihracatçının önünü açmak zorundayız. 312 km sahil şeridimiz, 14 adet mavi bayraklı plajlarımız var. Baktığınızda tarih noktasında da inanç turizmi açsından da dünya nezdinde birçok yerimiz var. Tarım kalkınacak, dolayısıyla kentimiz kalkınacak. Biz Cumhur İttifakyız. Mersin'in önünün açılması açısından partili partisiz 7'den 77'ye herkes için devletimizin tüm imkanlarını kentin hizmetine sunacağız" diye konuştu.

"KARAYOLLARI VE DSİ İLE GÖRÜŞTÜM"

Sorunlara ilişkin de konuşan Soydan, "Mersin Organize Sanayi Bölgemizin otoban bağlantı yolu ve Nacarlı bağlantısından sonra OSB'ye kadar olun yolun genişletilmesi durumunu değerlendirdik. Karayolları Bölge Müdürümüzle görüştüm. Çalışmaların devam ettiğini ve kısa sürede tamamlanacağını ifade etti. Çevre yolu ile ilgili de imar noktasında çalışmalar başlamış. Burası bilindiği gibi Büyükşehir'in uhdesindedir. Aslında yapılmayacak bir iş değildir. Ulaşım çok önemli. Bu yollardaki riskleri de çok iyi biliyoruz. Öte yandan Devlet Su işleri ile de görüştüm. Protokollerle iş birliğine açıklar. Göreve gelir gelmez biz sorumluluğu üstümüze alır, protokollerimizi yaparız. İçme suyu ve isale hatları noktasında istişare içerisinde oluruz. İvedilikle su olayını da çözeceğiz. 122 ve 114 numaralı belediye otobüs hatları da bir başka sorun. Bu sorunun çözülmemesi zaten anlaşılabilir bir durum değil. Hepsini tek tek çözüme kavuşturacağız" dedi.

"SÖZÜMÜZ VAR YEMİNİMİZ VAR"

Soydan, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin MESKİ ile birlikte senelik bütçesinin oldukça yüksek olduğunu işaret ederek, "Bu kentte artık vatandaşlarımıza hizmet etmeme adına hiç kimse bahane üretmemelidir. Mersin Cumhur İttifakı ile artık hizmete doyacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kente katma değer sağlayan siz değerli sanayicilerimizden Allah bin kere razı olsun. Bizler de sizlerin sonuna kadar yanınızda olmakla mükellefiz. Gece uyumadan, gündüz yorulmadan sizlerin emrinde, hizmetindeyiz. Çünkü yaşadığımız bu coğrafyaya yeminimiz var, sözümüz var" diye konuştu. Serdar Soydan, konuşmaların arından MTOSB'deki firmaları ziyarette bulundu.