Cumhur İttifakı Adana adayı Kocaispir: Adana’yı dünya kenti yapmak için yola çıktık

Cumhur İttifakı Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir, "Bu şehri yıllardan beri beklediği hizmetle buluşturmak için yola çıkıyoruz. Geleceğe umutla bakan bir Adana için hazırız" dedi.

Aday tanıtım toplantısında partililere seslenen Kocaispir, Adana'yı bir dünya kenti yapmak için yola çıktıklarını kaydetti. Kocaispir, "Allah'ın izni ve milletimizin desteği ile 1 Nisan sabahı Adana'da yepyeni bir başlangıç yapmak için Cumhur İttifakı'nın onurlu mensupları olarak kader birliği yaptık. Adanalı hizmet istiyor. Artık bu şehrin gelişmesini ve ilerlemesini istiyor. Bu şehri yıllardan beri beklediği hizmetle buluşturmak için yola çıkıyoruz. Geleceğe umutla bakan bir Adana için hazırız" diye konuştu.

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ ADANA'YA YAYACAĞIZ

Yüreğir'de başlattıkları kentsel dönüşüm hamlesini tüm Adana'ya yayacaklarını dile getiren Kocaispir, "Artık bir kâbusa dönüşen ulaşım konusunu tüm kurumlarımızla işbirliği içinde çözüme kavuşturacağız. Adana'mızın incisi Seyhan Baraj Gölü ve Seyhan Nehri'ni tüm taraflarla görüşerek hemşehrilerimizin keyif alacağı özel yaşam mekânlarıyla donatacağız. Şehrimizi gençlerin, kadınların, çocukların hayatlarına değer katan çağdaş mekânlarla donatacağız. İnsan odaklı hizmet anlayışı ile karar alma süreçlerinde tüm hemşerilerimizin söz sahibi olacağı bir yönetim tarzını benimseyeceğiz. Hesap verebilirlik ve şeffaflık en büyük güzümüz olacak" şeklinde konuştu.

ONURUYLA ÇALIŞAN BAŞIMIZIN TACIDIR

Adana Büyükşehir Belediyesi'nden çıkartılan binlerce mağdur işçinin sorunlarına da değinen Kocaispir, "Sırf siyasi görüşünden dolayı, sırf onlar gibi düşünmediği için ekmekleriyle oynanan değerli kardeşlerimizin durumlarını tekrar gözden geçireceğiz ve Allah'ın izni ile onların mağduriyetlerini gidereceğiz. Onuru ile çalışan başımızın tacıdır. Yüreğir Belediyesi'nde hiçbir arkadaşımızı incitmedik. Bizimle beraber halka hizmet etmek için yol yürüyen değerli kardeşlerimiz müsterih olsunlar, hiçbir baskıya boyun eğmesinler" ifadelerini kullandı.