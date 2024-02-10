Murat Kurum: İstanbul’un gerçek gündeminden kaçıyorlar

"22 YILDA DEVASA ULAŞIM HİZMETLERİ YAPTIK"

İstanbul'da, 22 yılda devasa ulaşım hizmetleri yaptıklarına işaret eden Kurum, "Bizim İBB dönemimizden sonra bu eserlerin etrafına yeterli ulaşım yatırımları yapılmadı. Söğütlüçeşme ve Rıhtım Meydanı'ndaki trafiğin sebebi de budur. Biz bu konuda da aksiyona geçeceğiz." dedi.

Kurum, trafiği burada yerin altına alacakları bilgisini paylaşarak, "Trafikten boşalan o alana da çocuklarımızın, kadınlarımızın, vatandaşlarımızın vakit geçireceği, yemyeşil ağaçlarıyla, sarı-lacivert peyzajıyla Kadıköylü kardeşlerimizin yeni meydanını inşallah Kadıköy'e kazandıracağız. Oradaki hattı da inşallah müjdelerini çok yakın zamanda vereceğimiz Haydarpaşa'da yapılacak Anadolu Yakası'nın en büyük, en görkemli kültür merkeziyle, sanat merkeziyle birleştireceğiz." şeklinde konuştu. Kadıköy'ü Üsküdar Kız Kulesi'nin olduğu aksa, Üsküdar Meydanı'na kesintisiz bağlayacaklarını belirten Kurum, bu projeyi de detaylarıyla çok yakın zamanda İstanbullulara sunacaklarını aktardı.

Kurum, Kadıköy'ün eski mahalleleri olan Rasimpaşa, Osmanağa ve Caferağa'da büyük bir dönüşüm projesi başlatacaklarını anlattı.

Doğrudan 60 bin vatandaşı ilgilendiren Fikirtepe dönüşüm projesine değinen Kurum, dünyanın neresine gidilirse gidilsin böylesine tek bir alanda büyük dönüşüm projesinin görülemeyeceğini söyledi.

"Bu irade Cumhur İttifakı'nın iradesidir. Bu irade 'Yaparsa AK Parti yapar.' anlayışının tezahürüdür." diyen Kurum, Fikirtepe'de durmuş kentsel dönüşüm projesini hızlıca nasıl yaptılarsa, diğer duran, atıl, bakımsız kalmış projeleri de hızlıca yapacaklarını bildirdi.

Kurum, Kadıköy'de öğrenciler için yeni yurtlar, gençlik merkezleri ve kütüphaneler yapacaklarını vurguladı.