Sağlıksız tek bir yapı bırakmayacağız

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, dün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile birlikte Tuzla'daki 5 bin 187 bağımsız bölümün kentsel dönüşüm kapsamında temel atma ve yıkım törenine katıldı. Konuşmasında CHP'li İBB yönetimini eleştiren Kurum, şunları kaydetti:Ne zaman konu depreme gelse bir anda gündemi değiştirme çabalarına giriyorlar. Ne zaman konu proje, eser olsa algı üstüne algı yapmaya çalıştıklarını görüyoruz. Göz göre göre İstanbulluları kandırma çabalarına hep birlikte şahit oluyoruz. Bir kez daha söylüyor ve uyarıyoruz; deprem siyaset üstü bir meseledir, siyasi kariyere basamak yapılamaz.İstanbul'un her köşesinde 7/24 çalışıyoruz, depremlere hazırlıklı hale getiriyoruz. İstanbul'da 2012'den bu yana, 800 bini aşkın konutumuzu daha güvenli, daha sağlıklı hale getirdik. Gayretimiz tam, motivasyonumuz çok yüksek. İstanbul'umuzda kentsel dönüşüme girmeyen tek bir sağlıksız yapı bırakmayacağız. 31 Mart sonrası da ilk işimiz İstanbul'umuzu afetlere dirençli hale getirmektir. Her zaman milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirdik.1 Nisan sabahı itibarıyla, bakanlığımızın 'Yarısı bizden' kampanyasıyla yapacağı 350 bin konutumuzun yanında; biz de İBB olarak 'Yarısı Büyükşehirden' diyeceğiz 650 bin yeni yuvamızı inşallah hızlı bir şekilde başlatacağız. 100 bin sosyal konutumuzun inşasına hızlı bir şekilde başlayıp buradaki kardeşlerimizin çok uygun şartlarda oturabileceği konutları inşa edeceğizİstanbul'u ihmalkarlıktan, iş bilmezlikten koruyacağız, geleceğimize sahip çıkacağız. İmha eden, ihmal eden tarafta değil daima bu aziz millet için inşa eden, ihya eden tarafta olacağız.Murat Kurum, Ataköy'deki Olimpiyatevi'ni de ziyaret etti. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Uğur Erdener'le görüşen Kurum, İstanbul'u olimpik bir şehir yapacaklarını belirterek "2027 Avrupa Oyunları ve 2036 Olimpiyat Oyunları da dahil uluslararası organizasyonları getirmek için çalışacağız" ifadesini kullandı.