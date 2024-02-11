AK Partili Baltacı’nın vefat ettiği kazada araç sürücüsü tutuklandı

Olay, dün akşam saatlerinde Beyoğlu AK Parti İstanbul İl Binası önünde meydana geldi.İl binasına gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'ya 24 yaşındaki M.C.T.'nin kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Baltacı yola savruldu.
KURTARILAMADI
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Baltacı'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Fatma Sevim Baltacı
tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
TUTUKLANDI
Baltacı'ya çarpan araç sürücüsü M.C.T, olay yerinde gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin alınan sürücü adliyeye sevk edildi.İstanbul Adliyesi'nde savcılığa ifade veren M.C.T.nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.
Şüpheli M.C.T, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusunda, araçtaki hızının 60-70 km arasında olduğunu, olay sebebiyle üzgün olduğunu söyledi. Alkollü olmadığını belirten sürücü, "Kendim de sağlık personeliyim. Olay yerinden ayrılmadım. İlk müdahaleyi de ben yaptım." dedi. M.C.T., "Taksirle ölüme neden olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.