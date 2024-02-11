AK Partili Baltacı’nın vefat ettiği kazada araç sürücüsü tutuklandı

KURTARILAMADI

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Baltacı'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Fatma Sevim Baltacı

tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Baltacı'ya çarpan araç sürücüsü M.C.T, olay yerinde gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin alınan sürücü adliyeye sevk edildi.İstanbul Adliyesi'nde savcılığa ifade veren M.C.T.nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Şüpheli M.C.T, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusunda, araçtaki hızının 60-70 km arasında olduğunu, olay sebebiyle üzgün olduğunu söyledi. Alkollü olmadığını belirten sürücü, "Kendim de sağlık personeliyim. Olay yerinden ayrılmadım. İlk müdahaleyi de ben yaptım." dedi. M.C.T., "Taksirle ölüme neden olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.