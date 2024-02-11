AK Parti’nin seçim çalışmasına hain saldırı

Yerel seçimler öncesi Türkiye'deki huzur ortamını bozmak isteyen karanlık odaklar yine harekete geçti. AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları kapsamında Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında kimliği belirsiz provokatörler silahlı saldırı düzenlendi. Dün saat 16.30 sıralarında meydana gelen saldırıda beyaz bir cipten açılan ateş sonucu bir elektronik firmasında çalışan Ebru Güneş D. (32) ağır yaralanırken, saldırganlar kaçtı.Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı kadın yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Saldırının düzenlendiği cipte 4 kişinin bulunduğu, iki şüphelinin ise araçtan sarkarak uzun namlulu silah ve tabanca ile toplamda 17 el ateş açtığı tespit edildi. Kurşunların 5 ev ve bir araca da isabet ettiği belirlendi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saldırıda ağır yaralanan vatandaşın beyin ameliyatına alındığını söyledi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı lanetledi. Başkan Erdoğan, "AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakımızın Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyor, ağır yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Seçim sürecinin sağlıklı ve demokrasimize yakışır bir şekilde ilerlemesini hazmedemeyen kimselerin süreci zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır" ifadesini kullandı.Saldırıda ağır yaralanan Ebru Güneş D.'yi Aziz Yeniay ile birlikte hastanede ziyaret eden İBB Başkan adayı Murat Kurum, "Bu tehditler bizi asla yolumuzdan döndüremeyecektir" dedi.Demokrasimizi hedef alan hiçbir eylem amacına ulaşamadı, asla ulaşamayacak.Bu menfur, insanlık dışı saldırıyı lanetliyor, yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum.Seçim sürecine ve demokrasimize yönelik bu tür menfur saldırıları şiddetle kınıyorum.Demokrasimize yönelik bu tür kalleş saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır.Emniyetimiz işinin başındadır. Çok kısa sürede saldırganların yakalanacağından şüphe yoktur.Türkiye'nin demokrasisini hiçbir güç akamete uğratamayacak.Bu tür saldırılar bizleri asla yıldıramayacaktır.