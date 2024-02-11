Başkan Erdoğan’dan 12 yıl sonra bir ilk! BAE ve Mısır’a kritik ziyaret

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Başkan Erdoğan'ın gelecek hafta yapacağı ziyaretlere ilişkin programını paylaştı. Buna göre Başkan Erdoğan 12-13 Şubat tarihlerinde BAE'yi, 14 Şubat tarihinde ise Mısır'ı ziyaret edecek.
DUBAİ'DEKİ ZİRVEYE HİTAP EDECEK
İletişim Başkanlığından yapılan açıklama şu şekilde:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, vaki davetlere icabetle 12-13 Şubat 2024 tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne, 14 Şubat 2024 tarihinde ise Mısır Arap Cumhuriyeti'ne resmi ziyaretlerde bulunacaklardır.
Sayın Cumhurbaşkanımız, "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında, Dubai'de düzenlenecek olan Dünya Hükümetler Zirvesi'ne 13 Şubat'ta onur konuğu olarak iştirak edeceklerdir. Çeşitli ülkelerden devlet ve hükümet yetkilileri ile uluslararası kuruluş, özel sektör, akademi, sivil toplum, düşünce kuruluşu ve medya temsilcileri ile iş insanlarını bir araya getiren zirvede, ana konuşmacı olarak hitapta bulunacaklardır.
MISIR'A KRİTİK ZİYARET
Sayın Cumhurbaşkanımızın Kahire'yi ziyaretlerinde yapılacak görüşmelerde ise Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve üst düzey ikili iş birliği mekanizmalarının canlandırılması bağlamında atılacak adımlar üzerinde durulacaktır.
ELE ALINACAK KONULAR
Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da gündemdedir.