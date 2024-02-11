İBB Adayı Murat Kurum: Birliğimizi beraberliğimizi, kararlılığımızı koruyacağız!

"ÜLKEMİZİN, MİLLETİMİZİN YARINLARI İÇİN HER ZAMANKİNDEN ÇOK DAHA FAZLA ÇALIŞACAĞIZ"

Murat Kurum, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı' ya rahmet diledi ve ''Hakikaten tarifsiz bir acı yaşıyoruz. Kardeşimiz şehit oldu. Çünkü kendisi, bu davaya, Büyük Türkiye davasına yüreğiyle, kalbiyle, çalışmalarıyla sonuna kadar hizmet etti.

Her şehidin bir mesajı vardır, bize emanetleri vardır. Emanetleri, yakınlarıdır, sevdikleridir. Onun yakınları bizim ailemizdir, kardeşimizdir. Şehidimizin mesajı ise; üzerimize yüklediği sorumluluktur.

Bu sorumluluk; ülkemizin, milletimizin yarınları için her zamankinden çok daha fazla çalışmaktır. Ben merhume kardeşimizin değerli eşi, yol arkadaşımız Muharrem Baltacı kardeşimize baş sağlığı diliyorum.'' sözleriyle duygularını ifade etti.