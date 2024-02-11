Sivas’ta kahreden kaza: 1 ölü, 1 yaralı!

İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri, sevk edildi. Kazada Naci Bural hayatını kaybetti, Özgür Taci Erdoğan yaralandı. Yaralı sürücü, Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenaze de aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı...