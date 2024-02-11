Tüm Türkiye’de adaylar açıklandı

AK Parti, dün 51 ildeki ilçe belediye başkan adaylarını da açıkladı. Böylece 31 Mart'ta AK Parti ve Cumhur İttifakı için seçimde yarışacak tüm adaylar kamuoyuna duyurulmuş oldu. Aday tanıtım toplantılarından biri de Tokat'taki Hüseyin Akbaş Spor Salonu'ndaydı. AK Parti'den Tokat'ta Eyüp Eroğlu, ilçelerden Almus'ta Yüksel Mirzaoğlu, Artova'da Ali Güner, Başçiftlik'te Şaban Bolat, Erbaa'da Ömer Çetin, Niksar'da Semih Tepebaşı, Pazar'da Erdoğan Yılmaz, Reşadiye'de Kazım Elmas, Sulusaray'da Halil Demirkol, Turhal'da Ümit Soylu, Yeşilyurt'ta Kübra Sever Taşkıran, Zile'de ise Mustafa Taştan aday gösterildi.