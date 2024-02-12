AK Parti’nin acı günü

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı (43), AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde karşıdan karşıya geçerken, M.C.T. adlı sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın, toplantıdan çıkan Baltacı'nın aracına doğru yürürken yaşandığı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen M.C.T., "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.Baltacı için dün Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra çok sayıda partili ve vatandaş katıldı. Baltacı İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş taziye mesajı yayımladı.2015'te Fatih İlçe Kadın Kolları Ar-Ge Birim başkanı olan Baltacı, 2016'da İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi oldu. Pek çok kademede görev yaptıktan sonra Birim Başkanlığı görevini yürütmeye başladı. Baltacı, evliydi.