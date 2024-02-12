Eski Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu hayatını kaybetti

Eski Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu (87) İstanbul'daki evinde geçirdiği rahatsızlık sebebiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Karakoyunlu'nun acı haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. 26 Nisan 1936 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Karakoyunlu; 20 ve 21'inci dönem İstanbul milletvekilliği, Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenmişti. 2001 yılındaki Bülent Ecevit kabinesinde, Devlet Bakanı ve hükümet sözcüsü olarak TRT, Anadolu Ajansı, Basın Yayın Genel Müdürlüğü ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığında sorumlu olarak görev aldı. Yılmaz Karakoyunlu, evli ve 2 çocuk sahibiydi.