Eyyübiye’de maaşlara rekor zam

Şanlıurfa'nın Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyübiye Millet Bahçesi'nde personeliyle bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Kuş, "Ailem" dediği personelinin her zaman yanlarında olduğunu söyleyerek, "2019'dan bu yana hep, 'alın teri çok önemli' diyerek, alın teri dökenlerin haklarını tam anlamıyla vereceğimizi söyledik. Sizi beş yıl boyunca maaş anlamında hiç kimseye karşı ezdirmedik, Allah'ın izniyle bundan sonra da ezdirmeyeceğiz. Sizin gayret, çaba ve desteğinizle de verdiğimiz tüm sözleri tuttuk. Çalışanlarımızın maaş düzenlemelerini hiçbir zaman seçim kaygısıyla yapmadık. Asgari ücret 17 bin TL seviyesine ulaştı. Bugün itibariyle en düşüğü 17 bin TL olan maaşlarımızı 34 bin TL seviyesine çıkarıyoruz. Üç ay sonra toplu sözleşme kapsamında maaşlarda tekrar bir iyileştirme yapılacak. Hayatım boyunca adil olmaya büyük önem gösterdim. Adil bir yönetim tarzı ortaya koymaya çalıştım. Hiç kimseyi incitmedim" dedi.