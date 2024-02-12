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Giriş Tarihi: 13.2.2024 02:23

FETÖ üyesi eski asker Ankara’da yakalandı

15 Temmuz 2016'da darbe gecesi İstanbul Atatürk Havalimanı ve kulesini işgal etmeye çalışan askerlerden olduğu belirlenen E.E., Ankara'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı. E.E., FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan tutuklandı

DHA
FETÖ üyesi eski asker Ankara’da yakalandı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Polatlı ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'ye üye olanlara yönelik operasyon düzenledi. 'Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs' suçundan arandığı tespit edilen E.E.'nin belirlenen adresine operasyon düzenlendi. Yapılan baskında E.E., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

15 Temmuz 2016'da Atatürk Havalimanı ve kulesini işgal etmeye çalışan askerlerden olduğu belirlenen E.E., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli E.E., çıkarıldığı mahkemece FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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FETÖ üyesi eski asker Ankara’da yakalandı
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