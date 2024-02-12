Yeni bir ivmenin habercisi olabilir

Başkan Erdoğan, Dubai'de yarın gerçekleştirilecek Dünya Hükümetler Zirvesi'ne onur konuğu olarak katılmak üzere bugün BAE'ye gidecek. Erdoğan, 14 Şubat'ta ise Kahire'de olacak. 12 yıl aradan sonra Mısır'a yapılacak ilk ziyaret, dünya medyasının da dikkatini çekiyor. ABD merkezli Al Monitor, "Doğu Akdeniz'den Etiyopya'ya kadar Erdoğan ile Sisi bölgesel eksen oluşturabilir mi?" başlıklı analizinde, "İHA satış paketinin ardından Erdoğan'ın yaklaşan Mısır ziyareti, Türkiye-Mısır savunma işbirliğiyle birlikte bölgede yeni bir ivme yaratabilir" değerlendirmesini yaptı. Yunan 'In.gr' sitesinin haberinde de "Erdoğan yakında ziyaret edeceği Mısır'a insansız hava aracı sağlayacak" denildi. Lübnan televizyonu Al Mayadeen ise "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, büyük ölçüde tamamlanan Mısır'la normalleşme sürecinin, Erdoğan'ın ziyaretiyle taçlandırılacağını söyledi' ifadelerini kullandı.