Diyarbakırlı çocukların deprem projesine Japonlardan ödül

6 Şubatdepremini Diyarbakır Bağlar'da yaşayan Bağlar Gençlik Merkezi Genç Kod 2023 öğrencisi Gurur Eliküçük, Deneyap Öğrencisi Yusuf Avcı, kapsayan yapay zekâ ve makine öğrenimi destekli "mobil uygulamalı deprem otomasyon sistemi"yle Türk-Japon Vakfı ve Uluslararası İşbirliği Ajansı tarafından düzenlenen 'Afet Risk Azaltma' yarışmasında 3'üncü oldu. Ankara'da düzenlenen törenle ödüllerini alan iki öğrenci SABAH'a duygularını anlattı:Gece yatağınızda uyuyorsunuz ve bir anda sevdikleriniz enkaz altında... Empati kurunca korkunç bir şey olduğunu anlıyorsunuz. Biz o anı yaşadığımız için bu projeyi hazırladık. Önce hayalimizdeki projenin üç boyutlu çizimini yapıp oyunlarımızı tasarladık. Geliştirdiğimiz iki oyun deprem farkındalığına hizmet etmekte.: Projemiz çok boyutlu bir otonom sistem. Geliştirdiğimiz mobil uygulama ara yüzünü milli mühendislerimizin tasarladığı Deneyap Kartımız ile eşleştirdik. Projemizin deprem anı ve sonrasına hizmet ettiğini göstermekte.Manevi değeri çok yüksek. Öğrencilerimle gurur duydum.