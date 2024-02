İstanbul’u yeniden yükselişe geçireceğiz

Cumhurİtifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, seçim çalışmaları kapsamında dün Pendik ve Maltepe'deydi. Pendik sahilindeki AK Nokta'da vatandaşlara seslenen Kurum, ilçedeki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışına da katıldı. Kurum, ayrıca Siltaş Yapı Pendikspor Kulübü ve Maltepe Trabzonlular Derneği'ni de ziyaret etti. Kurum projelerini şöyle sıraladı:Karşımızda her yeri sevgisizlikten dolayı yönetilemeyen bir şehir var. Fetret döneminden kurtulmayı bekleyen yeniden yükselişi arzulayan bir İstanbul var. Biz bunun için çalışacağız.Kalan 49 günde her eve gideceğiz, her gönüle gireceğiz. Kimseyi ötekileştirmeden bütün kardeşlerimize projelerimizi, hayallerimizi bir bir anlatacağız. İstanbul'un yeniden ihyası, güçlenmesi, afetlere dirençli olması ve trafikte çile yaşanmaması için hizmet edeceğiz. 31 Mart akşamı İstanbul'u özgürlüğüne kavuşturmak için geliyoruz.Pendik'te TEM ve E-5 yan yol düzenlemelerini, Pendik meydan katlı kavşağını süratle yapacağız, trafik çilesine karşı ilk hamleyi burada atmış olacağız. Bir taraftan Sultanbeyli-Kurtköy-Pendik- Sabiha Gökçen ve orada Tuzla hattını, diğer taraftan da Sabiha Gökçen-Kurtköy metro hatlarına süratle başlayacağız. Pendik'i İstanbul'un her yerine kolay ulaşan bir şehir haline getireceğiz.Aydos Ormanı'nda bir yeşil alanı vatandaşlara hediye edeceğiz. Çınardere Mahallesi'nde bir yaşam merkezi kuracağız. Göçbeyli köyünde sera faaliyetlerini ve enerji giderlerini sonuna kadar destekleyeceğiz. Çamlık Mahallemizde İBB mülkiyetindeki 93 bin metrekarelik alanı bir spor vadisi olarak inşallah Pendik'imize kazandıracağız.Maltepeli vatandaşlarımız yıllardır hizmete hasret kaldı. Dönüşümde Maltepeli kardeşlerimizin bizden beklentileri var. Kaybını mevcut yönetmeliklerle elde edemeyen kardeşlerimize oradaki gerek bir kat imar artışıyla, gerek yüzde 25-30 kaybını vererek Maltepe'nin dönüşümünde etkin bir rol oynayacağız. 650 bin konutla Maltepe'nin her sokağında biz olacağız.