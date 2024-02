Adliye saldırısının şifresi çözüldü

İstanbul Adalet Sarayı polis kontrol noktasında 6 Şubat'ta DHKP/C'li teröristler Emrah Yayla (43) ve Pınar Birkoç (23) tarafından gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin soruşturmada, teröristlerin hedeflerine dair detaylar ortaya çıkmaya başladı.Etkisiz hale getirilen teröristlerin, Can Atalay hakkında 18 yıl hapis cezası veren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin olduğu, karar üzerinden yargı mensuplarına gözdağı verilmesinin amaçlandığı öğrenildi.DHKP/C üyesi iki terörist, adliye binası içine giremeden etkisiz hale getirilmişti.Kararın onanmasının ardından Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik karar, TBMM Genel Kurulu'nda geçtiğimiz günlerde okunmuştu. Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi üzerine ise TİP Genel Başkanı Erkan Baş sosyal medya hesabından, "Can Atalay'ın milletvekilliğini düşürmek 'Ben bu ülkenin Anayasa ve kanunlarını tanımıyorum, aklıma ne eserse onu yaparım' demektir. Bunu karşılıksız bırakmayacağız. Darbecilere karşı ülkemize sahip çıkmak için tüm yurtta sokağa çıkıyoruz. Tüm yurttaşlarımızı davet ediyoruz" demişti.Bu paylaşımdan tam 6 gün sonra söz konusu terör saldırısı gerçekleştirildi.Terör örgütü DHKP/ C'nin Can Atalay kararı üzerinden gözdağı vermek için bu saldırıyı düzenlemiş olabileceği, saldırının başarıyla sonuçlanması durumunda mahkeme heyetinin rehin alınarak sosyal medya hesabından canlı yayın yapılıp yargı mensuplarına gözdağı verilmesinin amaçlandığı değerlendiriliyor.