CHP İlçe Başkanı ve yönetimi istifa etti

CHP Şahinbey ilçe başkanı Mehmet Aydın Şahin, kongre ve kurultay sürecinde yaşadığı fikir ayrılıkları nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İstifasını sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Şahin, yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi: Kongre ve kurultay sürecinde, il düzeyindeki fikir ayrılıkları partinin önüne geçti. Partinin başarısı için görevimi onur duyarak yaptım. Ancak bu süreçte yönetim kurulu üyelerimle birlikte istifa etmeye karar verdim. Bu vesileyle; yönetim kurulu üyelerime, mahallelerime, kadınlara, gençlere, sandık ve okul görevlilerine, eylem ve etkinliklere katılanlara, yanımda olanlara, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Partiye verdiğim emekleri helal ediyor, Partinin bana kattıklarına şükran duyuyorum. Doğru şeyler yapmaya devam edeceğim.