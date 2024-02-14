CHP’nin adam olması mümkün değil

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında konuştu. Bahçeli, şunları söyledi:Ne CHP'nin ne de silik gölge gibi duran diğer muhalefet partilerinin siyasi gündemi ülkemizin gerçekleriyle örtüşmekte. Hepsi kendi derdine düşmüş, çıkar ve güç savaşlarıyla kendi içlerine gömülmüşler. Muhalefet siyasi iflas bayrağını utana sıkıla çekmiştir.Özgür Bey, demli çay içip içmediğimizi merak etmiş. Çayı severiz, sağlık açısından ve doktorların tavsiyesine uyarak açık olursa daha da severiz. Özgür Bey, ayakkabı mağazası gibisiniz, siz de her ayağa uygun numara olduğu görülüyor. Adam yerine koyup bir bardak çay ikram etsek de kısa süre sonra seni ve zihniyetini koyduğumuz yerde bulamayacağımızın farkındayız. CHP'yi DEM'leyen DEM'lemiş, deney tüpü veya tek kullanımlık çay poşeti gibi kullanan kullanmış, kısaca çok yazık etmişlerdir. CHP kısık ateş altında, gizli pazarlıklar sarmalında, sandık ittifakı kisvesiyle DEM'in, yani PKK'nın çekim alanına girmiştir. DEM'in özellikle İstanbul'da yaptığı ayak oyunları, sahnenin önünde sözde aday çıkarıp sahne arkasında CHP ile el ele vermesi hiçbir işe yaramayacak. DEM'lenmiş CHP Türkiye'den kopmuştur. Kılıçdaroğlu'nun ahı tutacak. CHP'nin adam olması asla ve kata mümkün değil.(Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in açıklamaları) Gündeme bomba gibi düşen aşağılık sözleri CHP'nin maalesef özeti. Keşke temiz mazisiyle, saygın ilim ve siyaset insanı vasfıyla anılsaydı, fakat sonunda ecdadımıza ve tarihimize husumet besleyen karanlık içyüzünün ortalığa saçılmasıyla bütün her şeyi silip atmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nu karalamaya, aşağılamaya teşebbüs etmek haçlı kafası.