Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Adayı Serdar Soydan: Aradığınız Mersin’e şu anda ulaşılamıyor

Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldiği Mersin'in ilçesi Gülnar'da büyük bir ilgi ile karşılandı. Ziyaret kapsamında Soydan'a, Cumhur İttifakı MHP Toroslar Belediye Başkan Adayı Ali Öz, Gülnar Belediye Başkan Adayı Fatih Önge, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş eşlik etti.

"SORUNLARA ORTAK AKIL İLE ÇÖZÜM BULACAĞIZ"

Serdar Soydan, "Göreve geldiğimizde işimizin zor olacağının bilincindeyiz. Çok çalışmamız gerekecek. Çünkü yapacağımız çok şey var. Her şeyden önce kucaklayıcı bir iklimde siyasi hayatımı sürdürmek istiyorum. Kimseyi ötekileştirmeden, ayırmadan, ihmal etmeden hizmet etme gayesindeyiz. Mersin'in sorunlarına sağlam bir irade ile çözüm bulmamız gerekiyor. Bu irade ortak akıl ile olmak zorundadır. Bu kentte nefes alan istisnasız herkes sürece dahil edilmelidir. Bu şehirde tarladaki çiftçinin, tezgahtaki emekçinin, evdeki annenin, çalışan kadının, üniversitedeki öğrencinin gündeminde olmayan hiçbir şey bizim de gündemimizde olmayacak. Size söz veriyorum" dedi.

"MERSİN'İN HAYRINA OLAN HER ŞEYE EVET DEDİK"

Mersin'in çıkarları adına fedakarlıktan asla kaçınmayacaklarına dikkat çeken Serdar Soydan, "Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Cumhur İttifakı olarak Mersin'in hayrına olan her şeye 'evet' dedik mi? Dedik. 'Borçlanma' dediler; 'Tamam' dedik. Siyaset yapmadık. Önceliğimizin Mersin olduğunu her fırsatta dile getirdik. Bunca desteğe rağmen çok yazık ki hizmet göremedik. Gülnar'da hizmet yok. Anamur'a gidiyoruz; içme suyundan şikayet ediyorlar. 21. Yüzyılda bunu bize reva görenleri anlamakta güçlük çekiyor, sizlerin vicdanına bırakıyorum. Bahanelere sığınan bir yönetim istemiyoruz. Gerçek ve üretken belediyecilik nasıl yapılır hizmetlerimizle bunu göstereceğiz" şeklinde konuştu.

"TRAFİK PROBLEMİNİ ARTIK KONUŞMAMIZ LAZIM"

Soydan, "Adaylık sürecimiz başladığında bilimsel çalışmaların ışığında çeşitli araştırmalar yaptık. Mersinimizin tüm ilçelerinde sorunları ve öncelikleri tespit ettik. Bu zamana kadar yapılan araştırmalarla kıyasladığımızda Mersin'in çözüme kavuşması gereken en önemli probleminin trafik olduğunu saptadık. Bu kent adına çok üzücü bir sonuçtur. Bütçesi bakanlıklarla kıyas halinde olan Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bugün kent trafiğini içinden çıkılmaz bir halde bırakıyor oluşu içler acısı bir durum. Bugün trafik problemini konuşmuyor olmamız gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

"EKİBİMİZ DE ATACAĞIMIZ ADIMLAR DA HAZIR"

"Biz bu şehri çok iyi tanıyoruz" diyen Soydan, "Ulaşım problemini hükümetimizin de desteği sayesinde daha etkin bir bakış açısı ile bizim son sözü söyleyeceğimiz bir noktaya getirmemiz gerekiyor. Bizler bu konuda inisiyatif alıp net bir şekilde Mersin'in trafik problemini çözeceğiz diyoruz. Ekibimiz de atacağımız adımlar da hazır. Trafiği genişletme ve rahatlatma çalışmaları için önümüzde planlama hazır. Bu planlamayı hızla takip edip üzerinde çalışarak ilk 5 yıl içerisinde vatandaşımızın 1.sıraya koyduğu ulaşım sorununu kökten yok etme gayretinde olacağız. Yapılacak işler belli. Kentimizi bu trafik çilesinden kurtaracağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.