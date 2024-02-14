İSPARK inşaatında facia: 1 işçi öldü

Beşiktaş Ortaköy'de İSPARK'ın kullandığı, yapı güçlendirme çalışması yapılan sahilde fore kazık çakıldığı sırada çökme meydana geldi. İşçilerden Kenan İpek ve M.Ş. denize düştü. Olay yerine hemen Sahil Güvenlik, deniz polisi, AFAD ve itfaiye ekipleri ile dalgıç sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla denizden çıkartılan M.Ş. hastaneye kaldırılırken, ekiplerin yaptığı çalışma sonucu Kenan İpek'in cansız bedenine ulaşıldı. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen İpek'in cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.