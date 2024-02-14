İstanbul 5 yılda büyük yara aldı

Yerel seçim çalışmaları kapsamında İstanbul'u karış karış gezen Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, ziyaretlerine dün de Fatih ve Şişli'de devam etti. İlk olarak 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nde radyocularla bir araya gelen Kurum, İBB Radyo'yu tekrar açacakları müjdesini verdi. Kurum "Sektör çalışanları için belediye tesisleri, İSPARK, toplu taşıma konularında kullanım kolaylığı getireceğiz. Çamlıca Radyo Televizyon Kulesi'nin kullanımından kaynaklı maliyetleri tüm radyolar tarafından karşılanabilecek bir hâle getireceğiz.Reklamlar hususunu adil şekilde yöneteceğiz" dedi. Son 5 yılda İstanbulluların dertleriyle dertlenen, o dertlere çare arayan bir başkan olmadığını aktaran Kurum şöyle devam etti: "Müslüm Baba bir şarkısında 'bütün duygularım ağır yaralı' diyor ya, evet, İstanbullu kardeşlerimizi dinleyince anlıyoruz ki, İstanbul son 5 yılda ağır yara almış bir şehir haline getirilmiştir. Kentsel dönüşüm, yeşil alan üretimi, ulaşım yatırımları durmuştur. İstanbul durdurulmuş bir şehirdir. Biz İstanbul'u tekrar harekete geçireceğiz, hızla hak ettiği yatırım ve hizmetleri kazandıracağız." Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın vefatının 3. yılı dolayısıyla Fatih Camisi'nde düzenlenen Mevlid-i Şerif programına da katılan Murat Kurum, son olarak Şişli'de bulunan Darülaceze Başkanlığı'nı ziyaret etti.Darül-ü İrfan Salonu'nda okul aile birlikleriyle bir araya gelen Kurum, Darülaceze sakinleriyle de kucaklaştı, sohbet etti. Kurum burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: 31 Mart akşamı İBB Başkanı olmaya aday değil, tüm İstanbulluların kardeşi, evladı olmaya adayım. Üstü park altı otopark projelerimizi Şişli'de birçok alanda göreceksiniz. Öğrenci ve öğretmenler için yaşanabilir bir İstanbul kuracağız. İstiyoruz ki Darülacezemizle birlikte yaşlılarımız, engelli kardeşlerimiz, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için bu sıcak yuvaları artıralım."Öte yandan İBB'nin Kurum'un pankartlarına hazımsızlığı dün de devam etti. Kadıköy'ün ardından bu kez de Merter D-100 karayolu ön cephesindeki reklam afişlerinde yer alan Kurum'un 'Sadece İstanbul' pankartının üzerine İBB ekipleri tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun pankartları asıldı.