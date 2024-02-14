Metro yalanı afişlerde ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu kez metro inşaatı konusunda kendini yalanını ifşa etti. İmamoğlu'nun yerel seçim günü yaklaştıkça, yaptığını iddia ettiği metro hattının uzunluğunu arttırdığı ortaya çıktı. İBB, kentin pek çok noktasında asılan billboardlarda önce 47.3 kilometre yeni metro hattı açtığı duyurdu.15 gün sonra ise reklam panolarındaki bu rakam revize edildi. Yeni afişler hazırlatan İBB, 15 gün önce asılan aynı görselin üzerine "65.1 kilometre metro hattı açtık" ifadelerini yazdırdı. İmamoğlu, İBB Başkan adaylığı döneminde, 5 yılda 230 kilometre metro hattı yapacağını iddia etmişti. Bu karşın rakamlar, hat uzunluğunun net 8 kilometre olduğunu gösteriyor. Son 5 yılda 43.5 kilometre metro yapılırken, bunun 35.5 kilometresinin AK Parti döneminde başlanan ya da biten projeleri olduğu biliniyor. SABAH