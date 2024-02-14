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Giriş Tarihi: 14.2.2024

Özgür Özel’ın avukatına ballı adaylık

MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM
Özgür Özel’ın avukatına ballı adaylık
CHP'nin açıkladığı adaylar, partide adayların ahbap çavuş ilişkisiyle belirlendiğini bir kez daha gözler önüne serdi. CHP'nin güçlü olduğu Çankaya ilçesinde hem CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın akrabası hem de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in avukatı olan 31 yaşındaki Hüseyin Can Güner aday olarak açıklandı. Güner, başvuru bile yapmamasına rağmen aday gösterildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yakın mesai arkadaşlarından İBB CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı ise yine CHP'nin yüksek oy aldığı ilçelerden biri olan Kadıköy'de aday gösterildi. Özel ve İmamoğlu'nun başına buyruk aday belirlemesi, Çanakkale'den Ankara'ya kadar birçok bölgede partililerin tepkisini çekti.
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Özgür Özel’ın avukatına ballı adaylık
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