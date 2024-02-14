Şırnak’ta AK Partili belediyeden rekor zam: En düşük işçi maaşı 50 bin TL

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Çalışkan beldesinde Hizmet İş Sendikası ile belediye arasında toplu iş sözleşmesi yapıldı.Belediye personelinin daha iyi haklara kavuşması için Hizmet İş Sendikası Başkanı Nevzat Usal ile Çalışkan Belde Belediye Başkanı Nadir Tosun'un imzalarıyla maaşlarda ciddi artış sağlandı.Yapılan görüşmeler sonunda imzalanan ek protokole göre, toplam 25 işçi için belediye kadrolu personele yüzde 130, belediye anonim şirketi personel çalışanlarına ise yüzde 110 oranında zam verildi.Yapılan zam ile birlikte, belediyedeki kadrolu işçilerin en düşük maaşı 50 bin TL, belediye anonim şirketinde taşeron olarak çalışanların en düşük maaşı ise 30 bin TL oldu. Ücret artışları Türkiye'deki belediyeler arasında en yüksek maaş artışı olarak kayıtlara girdi.