Turgut Altınok 14 Şubat Sevgililer Günü’nde 14 çiftin nikahını kıydı

Nikâh töreni Keçiören'deki bir AVM'nin nikâh salonunda Sevgililer Günü'ne özel gerçekleştirildi. Altınok'un kıydığı nikâhlara 14 çiftin ailesi ve yakınları alkışlarla ve mutluluk gözyaşlarıyla şahitlik etti. Nikâh merasiminde isimleri tek tek anons edilen çiftler de "evet" diyerek mutluluğu ve heyecanı bir arada yaşadı.

"AİLE DEĞERLERİMİZİ YAŞATMALIYIZ"

Turgut Altınok nikâh merasimi öncesi çiftlere ve misafirlere hitaben yaptığı konuşmada "aile" kurumunun önemini vurguladı. Altınok, "Gençlerimiz, gelinlerimiz, damatlarımız bir yola çıkıyorlar. Bu yol; uzun bir yol, uzun ince bir yol. Bir ömrü beraber yaşayacaksınız, bir ömrü beraber paylaşacaksınız, bir ömrü beraber taşıyacaksınız. Tabii ki milletimizin temelini aile oluşturmaktadır. Aile değerlerini, kendi değerlerimizi, kendi kimliğimizi, kültürümüzü, milli ve manevi değerlerimizi sahiplenmeliyiz, yaşamalıyız, çocuklarımıza yaşatmalıyız." dedi.

Nikâh kıyma işlemlerinin tamamlanmasının ardından Altınok, evlilik cüzdanlarını verdiği çiftlere hediyelerini takdim etti. Nikâh törenine Cumhur İttifakı Keçiören Belediye Başkan Adayı Zafer Çoktan, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Kadir Karapınar ve MHP Keçiören İlçe Başkanı Metin Bayrakçı katıldı.