Tütüncü, su baskınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu

Antalya'da dün akşam saatlerinde başlayan ve merkeze bağlı 5 ilçeyi etkileyen sağanak yağış, su baskınlarına neden oldu. Kepez Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, 304.9 mm ile en fazla yağış alan bölge olan Kepez ve 233.9 mm en fazla yağış alan ikinci ilçe olan Muratpaşa'yı ziyaret ederek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.