Başkan Adayı Dr. Halil Nacar: Adana’da ve Yüreğir’de destan yazacağız

Seçim ofisinin açılışına Cumhur İttifakı Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir ile birlikte AK Parti ve MHP Yüreğir İlçe başkanları, gençlik kolları başkanı ve partililer katıldı. Coşkulu partililere hitap eden Nacar, "Sizlerle gurur duyuyorum. Büyükşehir ve 15 ilçede Cumhur ittifakı bayrağını Adana'ya dikeceğiz. Bu sözü verirken en çok size güvendik ve inşallah kazanacağız. Bize çok büyük moral verdiniz. Bu ilk seçim ofisimiz inşallah coşkunuz ile hayırlara vesile olur" diye konuştu.

Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir ise, "Öncelikle biraz duygulandım bundan 5 yıl önce yine burada mitingde bulunmuştum. Allah razı olsun Yenidoğan mahallesinin büyük desteği ile Yüreğir belediye başkanı olmuştum ve onurlar şerefle sizlere hizmet ettim. Şimdi benden sonra bu bayrağı daha ileri taşıyacak bir dostuma Dr. Halil Nacar başkanıma bayrağı teslim ediyorum. İnşallah yine sizlerin desteği ile kazanacağız" şeklinde konuştu.