Esenyurt’ta en büyük hedef; sağlık ve eğitim

AK Parti'nin Esenyurt Belediye Başkan adayı Hamit Öncü, SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. Esenyurt'u yeniden özlem duydukları AK Belediyeciliğe kavuşturacaklarını belirten Hamit Öncü, özellikle sağlık ve eğitim alanında projelere yoğunlaştıklarını kaydetti. Hamit Öncü, hedeflerini şöyle sıraladı: Esenyurt'ta sosyal belediyeciliği geliştireceğiz. İhtiyaç sahibi insanlarımızın hepsine yardım edeceğiz. Eğitim ve Araştırma Hastanesi projemizle sağlık sorunu kalmayacak. Esenyurt eğitim alanında lider ilçe olacak.Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu 'Lise Kampüsü Projesi' çok yakında faaliyete geçecek. Bu, Avrupa ölçeğinde, çok büyük bir proje. Büyükşehir belediyemiz ile birlikte Mahmutbey- Esenyurt hattı ile Beylikdüzü - Bakırköy metro hattını hayata geçirerek ulaşım sorununu kökten çözüme kavuşturacağız. Geleceğimiz olan gençlerimizi sokaklardan alıp kötü alışkanlıklar edinmelerini önleyeceğiz. Yetenekleri doğrultusunda bilim ve teknoloji alanında eğitip geleceğin Selçuk Bayraktar 'larını yetiştireceğiz. Engelli vatandaşlarıma söz veriyorum; gündüz bakım evi yapacağız.