Maden ocağında acı bekleyiş

Erzincan İliç ilçesinde altın maden ocağında meydana gelen toprak kayması sonrasında göçük altında kalan 9 kişinin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor. Toprak kaymasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında maden ocağını işleten şirkette yönetici ve idareci pozisyonunda çalıştığı öğrenilen 7 şüpheli gözaltına alındı.Facianın ardından bölgeye giden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve yetkililerden bilgi aldı. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, "AFAD, JAK, TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 339'u arama kurtarma personeli olmak üzere 827 personel görev yapıyor. Ayrıca, 562 araç, 5 drone, 2 kimyasal biyolojik radyolojik nükleer tehditler (KBRN) dediğimiz araçlar, 5 metale duyarlı radar cihazı ve 5 kurtarma köpeği ile arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi.Bakan Yerlikaya, "Aradığımız arkadaşlardan 5'inin konteyner içerisinde, 3'ünün araç içerisinde ve aynı bölgede yer aldığı, diğer şoförümüzün de kamyon içerisinde farklı bölgede olduğu değerlendiriliyor. 100 dönüme yayılmış 9-10 milyon metreküp toprak kaymasından bahsediyoruz. Kütlenin kaydığı yer belli. Arama-kurtarma faaliyetlerinde en ufak risk olmaması adına Sivas Cumhuriyet Üniversitemizden gelen bilim insanları, AFAD'daki arkadaşlarımız, devamlı orayı izliyorlar ve arama tarama çalışmalarını yapan arkadaşlarımızla telsizle anbean iletişim halindeler" dedi. Olaya ilişkin 4 savcının görevlendirildiğini belirten Yerlikaya, "İhlal var, yok meselesinin izahı ile ilgili idari soruşturma ve adli soruşturma eşzamanlı devam ediyor" ifadelerini kullandı. Bu arada TBMM Genel Kurulu'nda olayla ilgili araştırma komisyonu kurulmasına kabul edildi.Madendetoprak altında kalan Kenan Öz (43), Ramazan Çimen (48), Adnan Keklik (42), Fahrettin Keklik (40), Abdurrahman Şahin, Hüseyin Kara, Mehmet Kozar, Şaban Yılmaz (45), Uğur Yıldız'ın (37) yakınlarının endişeli bekleyişi sürüyor. Toprak altında kalan kamyon şoförü Uğur Yıldız'ın iki yıllık evli olduğu ve 6 yıldır madende çalıştığı belirtildi. Gözyaşı döken Yıldız'ın kayınvalidesi, damadının kurtarılmasını beklediklerini söyledi. Yıldız'ın kuzeni Hüseyin Yıldız ise, "Saatlerdir burada çaresizce haber bekliyoruz. Devletimiz burada tüm birimleriyle seferber. İnşallah hayırlı haber alacağız. Ümidimizi kesmedik" dedi. Bu arada 3 vardiya halinde çalışılan madende toprak kaymasının yaşandığı sırada toplam 160 işçinin çalıştığı kaydedildi.Enerjive Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Madende en son denetim 2023 Ağustos ayında yapılmış. Denetimlerde dün gerçekleşen maden kazasıyla alakalı herhangi bir tespit yok. Dolayısıyla bu zaman içerisinde ne olmuş olabilir, kazanın sebebiyle alakalı araştırmamız devam ediyor" dedi./ ANKARAMadenfirmasından yapılan açıklamada ise, "Kayan toprak altında 9 çalışanımızın olduğu belirlenmiştir. Atık depolama havuzumuz ile ilgili herhangi bir tehlike söz konusu değildir. Fırat Nehri'ne herhangi bir siyanür akışı olmamıştır. Alınan numunelere göre herhangi bir kirlenme söz konusu değildir" denildi.