Turgut Altınok’tan Mansur Yavaş’a afiş tepkisi: Milyonlarca lira sokağa atıldı

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, 25 Şubat'ta proje tanıtım toplantısı düzenleyeceklerini duyurdu. Altınok, toplantıda birçok projeyi, özellikle de gençlere yönelik projeleri açıklayacağını söyledi.
Kentpark AVM'de basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, proje tanıtım toplantısının 25 Şubat saat 11.00'da yapılacağını duyurdu.
Gençlere yönelik birçok projeleri olduğunu belirten Altınok, "Gençlere dair çok projemiz var. Gençler umudumuz, ümidimiz, ikbalimiz, istikbalimiz, varislerimiz ve yarınlarımız. Biz Keçiören'de gençlerimiz için çok hizmet yaptık. Hatta benim en yakın arkadaşlarım çocuklar ve gençlerdir. Okulları çok sık ziyaret ediyorum. Yıllardır gençlerimize çok güzel hizmetler yaptık, çok yatırım yaptık. Çünkü gençlerimize, çocuklarımıza yaptığımız yatırım geleceğimize yaptığımız yatırımdır." dedi.
"MANSUR YAVAŞ ANKARA'YA NE YAPTI?"
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "yaptıklarımızı vadediyorlar" sözlerine sert tepki gösteren Altınok, "Mansur Bey bir şey yapmadı ki, yaptıklarını vadedeyim. Verdiği sözleri tutmamış. Ankaralı'ya vermiş olduğu sözlerin yüzde 90'ını yapmamış. Gençlere yapmamış, çocuklara yapmamış. Yani bu şehre katma değer kazandıracak bir tane projesi yok ki. Yaptığı bir şey yok. Neyini anlatayım yapmadığının? 'Bizim yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı. Büyükşehir Belediye Başkanının da yapmadıkları yapmayacaklarının teminatı.' Ankaralı'ya verdiği sözlerin yüzde 90'ını yapmamış bir Büyükşehir Belediye Başkanı var şuan. Ankara'ya ne yaptı? Geziyoruz, bir hizmeti yok. Resimleri var; eseri yok, hizmeti yok Ankara'da maalesef." dedi.
SOKAK ANKETLERİNDE TURGUT ALTINOK ÖNDE
Sosyal medyada dolaşan birçok anketin gerçeği yansıtmadığını belirten Altınok, gerçek anketin sokakta olduğunu söyledi. Sokak anketlerinde birinci olduğunu söyleyen Altınok, "Ben her gün sokakta geziyorum. Yani sosyal medyada az olabiliriz. Her yerde afişleri var. Ankara'da bütün büyük duvarları resimleriyle süsledi. Bunlar milyonlarca para, sokağa atılan para. Yani keşke bu parayı Ankaralıya harcasaydı. Bunların her biri 650 bin lirayla bir buçuk milyon lira arasında. Bunu herkes biliyor. Veya bilmeyen duysun buradan. Ankara'nın beş yılı boş yılı olmuştur maalesef. Yani Ankara'ya vizyon bir tane proje kazandıramamıştır. Verdiği sözleri yerine getirmemiştir her zaman olduğu gibi." diye konuştu.