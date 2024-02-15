Minik ikizleri kaza ayırdı

Gaziantep'te otomobilin çarptığı 3 yaşındaki Emrah Fak, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, dün akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 yaşındaki Emrah Fak'a, evinin önünde oyun oynarken sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Çocuk, çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Ailesinin kendi imkânlarıyla götürdüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Feci kazada ölen Emrah'ın, ikiz kardeşinin olduğu öğrenildi.Ankara'da otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada Zülbiye Güler (70) ile torunları Meryem Güler (14) ve Tayyar Güler (10) yaşamını yitirdi. İki kardeş ve babaanneleri, toprağa verildi, yaralı kurtulan Ukraynalı anne İrina Güler (36) cenazede gözyaşlarına boğuldu. İrina Güler'in, çocukları ile 2.5 ay önce pankreas kanserinden hayatını kaybeden eşi Cemil Güler'in mezarını ziyaret ettikleri, kazanın dönüşte olduğu öğrenildi.İzmir'in Dikili ilçesi Kabakum Mahallesi'nde meydana gelen kazada ise Sezer Saim (27) idaresindeki motosiklet, sürücünün direksiyon hâkimiyetini yitirmesi sonucu sürüklenerek devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Sezer Saim, metrelerce savruldu. Kazada Sezer Saim'in hayatını kaybettiği belirlendi.Dinar ilçesinde otomobilin çarptığı kişi, hayatını kaybetti. Y.K. idaresindeki otomobil, Çağlayan Köyü mevkiinde yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan A.K.'ye (79) çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. A.K. kaza yerinde yaşamını yitirdi, sürücü Y.K. hafif şekilde yaralandı.Ankara'nın Çankaya ilçesinde, 1'i ters yönde ilerleyen 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.Afyonkarahisar'ın