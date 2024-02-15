Sarıyerlilerin mülkiyet sorununu çözeceğiz

Seçim çalışmaları kapsamında İstanbul'un ilçelerini karış karış gezen Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, dün Sarıyer'de Karadeniz Vakfı'nı ziyaret etti. Vakfın istişare toplantısına katılan Kurum, burada yaptığı konuşmada Sarıyer'in altyapı sorununu tamamen ortadan kaldıracaklarını söyledi, ilçe sakinlerinin yıllardır çözüm aradığı mülkiyet konusunda da müjdeler verdi. Kurum şunları kaydetti:1 Nisan sabahı göreve gelir gelmez milletimizle el ele vereceğiz ve Sarıyer'deki altyapı sorununu tamamen ortadan kaldıracağız. Sarıyer'de vatandaşımızın imar ve mülkiyet problemi kalmasın istiyoruz. Büyükşehir mülkiyetinde oturan Sarıyerli hak sahibi kardeşlerimiz yıllardır mülkiyetine kavuşabilmek için bekliyor. Mevcut İBB yönetimi, 5 yıldır buradaki vatandaşımızın mülkiyet haklarını niye vermedi? Vatandaşımızın duygularını niye istismar etti? Biz göreve geldiğimizde Sarıyer'in her mahallesinde İBB mülkiyetinde yaşayan vatandaşımızın sorununu tamamen çözeceğiz. Bizim mülkiyetimizde bulunan tüm arsaları mülkiyet sahibi kardeşlerimize alıp ödeyebileceği şartlarda satışını gerçekleştireceğiz. Hiç kimsenin mağdur olmayacağı bir şekilde el ele verip Sarıyerli kardeşlerimizle birlikte deprem dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Hiç kimse mahallesinden gitmeyecek, orada yine komşularıyla birlikte yaşayacak.Sarıyerli kardeşlerimizin spor yapacağı açık ve kapalı spor tesislerinin inşasını her mahallemizde yapacağız. Balıkçılığın merkezi Sarıyer'imize yaraşır bir şekilde sahilde Balıkçılar Çarşımızı süratle yenileyeceğiz. Kilyos Sahili'ni yapacağımız bir düzenlemeyle İstanbul'umuza yeniden kazandıracağız. Orada gençlik kampı yaparak Sarıyerli gençlerimizin kütüphanelerde, kıraathanelerde, gençlik merkezinde huzurla vakit geçirmesini sağlayacağız.Yeni bir yaşlı yaşam merkezini Sarıyer'imize kazandıracağız. Burada Sarıyer'in bütünleştiği o kardeşlik hukukunun çok daha yukarılara çıkarıldığı bir Sarıyer'i sizlerle gerçekleştireceğiz. Sarıyerli kardeşlerimize modern kapalı pazarlarımızı kazandıracağız. Büyükdere Caddesi'ndeki eski karakol binamızı restore ederek sosyal tesis olarak hizmetinize sunacağız.İstinye Ferahevler 'e mahalle bahçesini kazandıracağız. Maslak, Ayazağa, Hadım Koru Kavşak Projesi ile trafik çilesini gidereceğiz. Beşiktaş Sarıyer ve İstinye-İTÜ-Ayazağa arasındaki raylı sistem hattını 2.5 yılda tamamlayıp Sarıyer'imize, armağan edeceğiz. Çayırbaşı- Ayazağa - Levazım- Dolmabahçe etabıyla da Büyükdere Caddesi ve Boğaz Sahil yolu trafiğini azaltacağız. İnşaatını durdurdukları işlerden bir tanesi olan, Çayırbaşı- Ayazağa - Levazım- Dolmabahçe etabını yine biz başlatacağız.İstanbul'unmevcut İBB yönetimi tarafından kaderine terk edildiğini vurgulayan Kurum, "İstanbul'u el üstünde tutmak, geleceğe hazırlamak hepimizin boynunun borcudur. Ama ne yazık ki, bu şehir mevcut CHP'li büyükşehir belediyesi tarafından kaderine terk edilmiş, son 5 yılda çok yara almıştır. Söz verdikleri 10 projeden 9'unu yerine getirmediler. Vatandaşımıza hizmet götürmediler. İstanbul'u bir basamak olarak görüp, İstanbul üzerinden ikbal peşinde koştular. Hala koşmaya devam ediyorlar. Birbirlerine düşmüş durumdalar. Bir tarafta Sarıyer'deki problemleri sıkıntıları görüyorsunuz. Burada hizmet etmiş başarılı diye addettikleri kendi adlarına belediye başkanlarını şimdi saf dışı bıraktılar. Öbür tarafta yıllardır yol yürüdükleri mesai arkadaşlarını kapı dışarı bıraktılar. Bunların hizmet diye bir anlayışı yok" dedi.