Vekilliği düşürülen Encü’ye AYM’den ikinci ret

Anayasa Mahkemesi (AYM), terör örgütü propagandası yapmak suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan ve hakkındaki mahkumiyet kararının TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla milletvekilliği düşürülen Ferhat Encü ile ilgili karar verdi. Mahkeme, başvurucunun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkını, yaptığı açıklama ve paylaşımlar gerekçe gösterilerek terör örgütünün propagandasını yapma suçundan cezalandırılmasının ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine ilişkin buşvruyu "kabul edilemez" buldu. AYM, yakalama ve gözaltına almanın hukuka aykırı olduğuna ilişkin iddianın başvuru yollarının tüketilmediği, tutuklamanın hukuki olmadığına ilişkin iddiada bir ihlalin bulunmadığının açık olduğu, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlandığına ilişkin iddianın ise açıkça dayanaktan yoksun olduğunu belirterek başvurunun kabul edilemez olduğuna karar verdi.