MSB’den flaş F-16 açıklaması! Takvim netleşiyor: O tarihe dikkat çekildi

İttifak'ın savunma ve caydırıcılığının güçlenmesi kapsamında, NATO'nun komuta ve kuvvet yapısına sağladığımız destek ile toplantı gündemindeki konularda görüş, beklenti ve temennilerimizin vurgulanacağı toplantılarda Sayın Bakanımızın mevkidaşları ile görüşmeler yapması da planlanmaktadır.

Yine, Sayın Bakanımız; Sayın Cumhurbaşkanımızın 13 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ne ve 14 Şubat'ta Mısır'a gerçekleştirdiği ziyaretlerine refakat etmiştir.

Öte yandan, İsrail'in bugüne kadar gerçekleştirdiği katliamların ardından, Refah kentine yönelik saldırılarından endişe duymaktayız.

Saldırıların devamı hâlinde, Gazze'deki trajedi çok daha vahim boyutlara taşınacaktır. İsrail'in saldırılarını durdurması için uluslararası toplumun gerekli adımları atması gerekmektedir.

Filistin meselesi adil bir sonuca kavuşturulmadan bölgemizde kalıcı bir barış mümkün olmayacaktır.

Ülkemizin Gazze'ye yönelik insani yardımları kapsamında ilgili kurumlarla koordineli olarak;

- 14 Şubat'ta bir A400M uçağımız ile 1,2 ton tıbbi malzeme ve 12 sağlık personeli bölgeye ulaştırılmış; 49 hasta ve 106 refakatçiden oluşan toplam 155 Gazzeli kardeşimiz daha ülkemize getirilmiştir.

- Gazze için bugüne kadar Hava Kuvvetlerimize ait 18 uçakla 240 tondan fazla insani yardım malzemesi bölgeye sevk edilmiş, ülkemize getirilen Gazzeli kardeşlerimizin sayısı ise 876 olmuştur.

EĞİTİM-TATBİKAT FAALİYETLERİ / ULUSLARARASI GÖREVLER



Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tüm görevlerinin yanı sıra kara, deniz, hava ve siber alanda eğitim ve tatbikat faaliyetlerine de aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda,

- NATO, ABD ve çok uluslu birliklerin eğitim, iş birliği ile birlikte çalışabilirliğini geliştirmek maksadıyla düzenlenen DYNAMIC FRONT 2024 Tatbikatı'na katılım sağlanmaktadır.

İki safha olarak gerçekleştirilen tatbikatın;

- Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Safhası, 5-16 Şubat tarihleri arasında Almanya'da yapılmaktadır.

- Fiilî Atışlı Safhası ise 17-19 Şubat tarihleri arasında ABD, Kosova, Çekya ve Slovakya'nın katılımıyla Polatlı/Ankara'da icra edilecektir. Katılımcı ülkelerin personel ve malzemelerinin ülkemize nakli tamamlanmıştır.